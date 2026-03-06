/사진 = YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크가 미니 3집 'DEADLINE'(데드라인)으로 K팝 걸그룹 초동 신기록을 갈아치우며 또 하나의 이정표를 세웠다.6일 한터차트에 따르면 그룹 블랙핑크의 미니 3집 'DEADLINE'(데드라인)은 지난 2월 27일부터 3월 5일까지 총 177만 4577장 판매됐다. 이는 K팝 걸그룹 역사상 최고 초동 기록으로, 전작 'BORN PINK'(본 핑크) 대비 약 23만 장 증가한 수치다.'DEADLINE'(데드라인)은 예약 판매 기간에만 190만 장에 육박하는 선주문을 기록하며 일찌감치 흥행 청신호를 켰다. 이후 발매 첫날 146만 1785장을 판매하며 K팝 걸그룹 하루 최고 판매량을 경신했다. 이틀 반나절 집계만으로 한터차트 주간·월간 차트를 석권한 데 이어 써클차트 3관왕에 오르며 압도적인 성과를 거뒀다.이번 기록은 세계 음악 시장에서 영향력을 확대해 온 그룹 블랙핑크의 막강한 글로벌 파워와 탄탄한 팬덤의 저력을 다시 한번 입증한 결과로 평가된다. 특히 앨범에 대한 글로벌 수요가 예상치를 크게 웃돌면서 추가 제작도 진행되고 있어 최종 판매량은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.그룹 블랙핑크는 각종 글로벌 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 'DEADLINE'(데드라인)은 전 세계 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록하며 월드와이드 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 'GO'(고) 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위와 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 등극하며 뜨거운 반응을 얻었다.해외 유력 매체들의 호평도 이어졌다. 롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"며 "네 멤버 각자의 개성이 뚜렷하면서도 블랙핑크가 가장 잘하는 방식으로 존재감을 보여준다"고 평가했다. 빌보드 역시 타이틀곡 'GO'(고)에 대해 "앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 가장 잘 보여주는 트랙"이라고 극찬했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr