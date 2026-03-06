이나연, 40억 자취집도 공개했는데… ♥남희두 남겨두고 호텔로

인플루언서 이나연이 호캉스를 다녀왔다.이나연은 최근 자신의 계정에 “번개로 다녀온 호캉스. 저는 아직도 엄마랑 노는게 제일 좋아요”라고 적었다.이나연은 고급 호텔에서 휴식을 취하고 있다. 남자친구인 남희두가 아닌 모녀와의 시간을 보내는 모습이다.한편 40억 자취집을 공개한 이나연은 최근 2300만원 목걸이와 4800만원 명품시계를 공개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr