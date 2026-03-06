그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 음반으로 200만 장 이상의 판매고를 올리며 '더블 밀리언셀러' 기록을 달성했다.지난 5일 써클차트가 집계한 최신 주간 앨범차트(기준일 2월 22~28일)에 의하면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 발매한 첫 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 누적 판매량 200만 장을 넘어섰다. 데뷔 앨범으로 해당 수치를 기록한 K팝 그룹은 코르티스를 포함해 역대 두 팀에 불과하다.'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 지난해 9월 출시 이후 초동(발매 후 일주일간 판매량) 산정 기간이 종료된 시점부터 현재까지 지속적인 판매 추이를 나타내고 있다. 50만 장(2025년 9월), 100만 장(2025년 11월), 200만 장(2026년 3월) 등 누적 판매량 도달 시기를 고려할 때 장기적인 수요가 이어지는 상황이다. 일반반 및 위버스반을 비롯해 싱잉볼(Singing Bowl), LP(바이닐, Vinyl), 코르티스 볼(CORTIS Ball) 등 다수의 앨범 버전이 추가 입고 시점마다 전량 소진을 기록하고 있다.한편, 코르티스는 미국 현지 무대에서 선공개한 신보 수록곡 'YOUNGCREATORCREW'(영크크)의 가사를 한글과컴퓨터 '한컴타자'의 산성비 게임 및 온라인 필사 콘텐츠를 통해 공개하는 방식의 프로모션을 병행 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr