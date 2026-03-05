사진=남보라 SNS

배우 남보라가 완벽한 D라인을 완성했다.남보라는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "배 어디까지 나오는 거예요?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 남보라가 옷장 앞 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 임신 발표 3개월 만에 완벽한 D라인을 보여주고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 남보라는 13남매 대가족의 장녀로 연예계 데뷔 전부터 주목받았다. 그는 '인간극장', '천사들의 합창' 등에 출연해 자신보다 어린 동생들을 살뜰히 챙기는 모습으로 많은 시청자들에게 감동을 줬었다.그는 드라마 '영광의 재인', '해를 품은 달', '효심이네 각자도생', 영화 '새해전야', '찬란한 나의 복수' 등에 출연하면서 필모그래피를 쌓았다.남보라는 지난해 5월 현직 청소년상담사와 백년가약을 맺었다. 두 사람은 2019년 봉사활동을 함께 하며 처음 만나고 가까워져 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 이후 남보라는 지난해 12월 임신 소식을 알렸으며, 오는 6월 아들 출산을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr