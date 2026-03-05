사진 = '그루니까말이야' 유튜브 영상 캡처

방송인 사유리와 배우 한그루가 홀로 아이를 키우며 마주한 신체적 한계와 이를 극복하기 위해 운동에 매진하게 된 가슴 뭉클한 사연을 공개했다.배우 한그루가 운영하는 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서는 '엉신 사유리와 애플힙 한그루의 만남! 싱글맘들의 아주 시끄러운 오운완'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한그루는 과거 임신 후 체중이 60kg까지 증가하며 근육이 소실되어 허리디스크가 파열됐던 고통스러운 과거를 회상했다.이어 한그루는 "허리를 제대로 펴지도 못한 채 쌍둥이 자녀인 라온과 다온을 어린이집에 등원시켜야 했다"며 절박한 상황 속에서 건강을 회복하고 근육을 키우기 위해 필사적으로 운동을 시작했음을 고백했다. 특히 한그루는 앞뒤로 아기띠를 두 개나 착용해 쌍둥이를 동시에 업고 다녔던 일화를 전하며 엄마로서의 강인한 책임감을 보였다.게스트로 출연한 사유리 역시 운동을 시작한 계기에 대해 솔직하고 거침없는 입담을 뽐냈다. 사유리는 과거 예능 프로그램 '진짜 사나이' 출연을 앞두고 급하게 체력을 키우려 했으나 효과를 보지 못했다고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.그러나 방송 이후 아이를 갖고 싶다는 간절한 마음이 생기면서 건강한 출산을 위해 본격적으로 몸을 만들기 시작했다고 털어놨다. 사유리는 "현재 21kg에 달하는 아들 젠이 잠든 상태에서 비행기를 이용해 일본까지 이동해야 했다"고 일화를 전하며 아기띠를 메고 한 시간가량 이동하는 초인적인 체력을 발휘했던 경험을 공유했다.특히 사유리는 아들이 원하는 목마를 늘 태워주는 이유에 대해 "남편이나 아빠의 빈자리 때문에 못 한다는 소리를 듣게 하고 싶지 않았다"는 진심 어린 속내를 밝히며 뭉클함을 자아냈다. 사유리는 "21kg의 아이를 거뜬히 들어줄 남자가 필요하다"며 "목마가 가능한 남성은 연락을 달라"는 유쾌한 농담으로 분위기를 전환했다.자발적 비혼모로서 당당한 행보를 이어가는 사유리와 이혼 후 홀로 쌍둥이를 양육하는 한그루는 싱글맘이라는 공통분모를 바탕으로 서로의 고충에 깊이 공감하며 시청자들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr