방송인 김주하가 전 남편의 폭력으로 인해 장롱 속에 숨어 지내야 했던 아들의 상처를 고백했다.
5일 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 "드디어 만났다 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유 (최초 고백 · 아이들 근황)"라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 오은영와 김주하는 식사를 하며 속깊은 얘기를 나눴다. 오은영이 첫째 아들의 상처에 "어릴 때보다 상처가 많이 회복된 것 같냐"고 물었다.
이에 김주하는 "나와 (전 남편이)는 끝나고 아이들하고 끝났다고 생각하지는 않는다"며 "왜냐하면 어디까지나 애들 아빠니까. 그런데 아이가 '엄마한테 그랬어. 그러니까 나빠' 이렇게 생각 안한다"고 얘기했다.
아들은 "본인이 당한 일을 기억한다"고 말하자 오은영은 "그게 더 상처다. 아들은 어릴 때 너무 힘들어하지 않았냐"고 공감했다. 김주하는 "아들이 전남편보다 키가 커진 뒤부터 비로소 자신감을 얻었다"며 "그전에는 언제 맞을지 모른다는 생각에 늘 두려워했다"고 밝혀 안타까움을 안겼다.
이어 "아들이 장롱에 숨어서 한 시간씩 안 나왔다"고 고백했다. 이에 오은영은 "부모가 자녀에게 힘에 의한 공포를 시키잖아? 이루 말할 수 없는 안 좋은 영향을 미친다"고 조언했다.
또한 김주하는 "나는 전 남편은 'EX'로 표현하는데 아들은 뭐라고 해야 하나. 아빠 이름을 절대 안 부른다"며 아빠를 자신의 휴대폰에 '주먹 배신자'라고 저장했다고 말했다.
한편, 김주하는 2004년 10월 결혼했다. 슬하에 두 아이를 뒀지만, 전 남편의 외도와 폭행으로 결혼 9년 만인 2013년 이혼 소송을 제기했다. 결국 전 남편은 2014년 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았고, 김주하는 2016년 이혼 확정 판결을 받았다. 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5000만 원을 받고, 전 남편에게 10억 2100만 원을 재산분할하라는 판결을 받았다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
