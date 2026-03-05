이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'

방송인 김주하가 전 남편의 폭력으로 인해 장롱 속에 숨어 지내야 했던 아들의 상처를 고백했다.5일 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 "드디어 만났다 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유 (최초 고백 · 아이들 근황)"라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 오은영와 김주하는 식사를 하며 속깊은 얘기를 나눴다. 오은영이 첫째 아들의 상처에 "어릴 때보다 상처가 많이 회복된 것 같냐"고 물었다.이에 김주하는 "나와 (전 남편이)는 끝나고 아이들하고 끝났다고 생각하지는 않는다"며 "왜냐하면 어디까지나 애들 아빠니까. 그런데 아이가 '엄마한테 그랬어. 그러니까 나빠' 이렇게 생각 안한다"고 얘기했다.아들은 "본인이 당한 일을 기억한다"고 말하자 오은영은 "그게 더 상처다. 아들은 어릴 때 너무 힘들어하지 않았냐"고 공감했다.김주하는 "아들이 전남편보다 키가 커진 뒤부터 비로소 자신감을 얻었다"며 "그전에는 언제 맞을지 모른다는 생각에 늘 두려워했다"고 밝혀 안타까움을 안겼다.이어 "아들이 장롱에 숨어서 한 시간씩 안 나왔다"고 고백했다. 이에 오은영은 "부모가 자녀에게 힘에 의한 공포를 시키잖아? 이루 말할 수 없는 안 좋은 영향을 미친다"고 조언했다.또한 김주하는 "나는 전 남편은 'EX'로 표현하는데 아들은 뭐라고 해야 하나. 아빠 이름을 절대 안 부른다"며 아빠를 자신의 휴대폰에 '주먹 배신자'라고 저장했다고 말했다.한편, 김주하는 2004년 10월 결혼했다. 슬하에 두 아이를 뒀지만, 전 남편의 외도와 폭행으로 결혼 9년 만인 2013년 이혼 소송을 제기했다. 결국 전 남편은 2014년 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았고, 김주하는 2016년 이혼 확정 판결을 받았다. 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5000만 원을 받고, 전 남편에게 10억 2100만 원을 재산분할하라는 판결을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr