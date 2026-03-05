이미지 크게보기 사진 = 故 최진실

이미지 크게보기 사진 = 최준희 SNS

故 최진실 어머니가 최진실과 조성민이 남긴 유산에 대해 해명하며 억울함을 호소했다.5일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에는 "충격 단독! 외할머니가 내 돈 가져갔어요. 최진실 유산 300억 전말"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이진호는 故 최진실의 어머니이자, 최준희의 외할머니인 정옥숙 씨와 직접 만나 진행한 인터뷰 내용을 공개했다. 이진호는 "최근 최진실의 딸 최준희 씨가 결혼 발표하면서 다시 화두에 오른 문제가 있다. 바로 최진실 씨의 유산 문제"고 얘기했다.이어 "이 사실 이 문제는 몇 년 전부터 이어져 왔다. 최준희 씨는 2023년 7월 경 '외할머니가 내가 미성년자일 때 내 몫을 건들면서 시작됐다. 돈이 중요해서 아니다. 횡령을 하니까 신뢰가 무너진 거다'고 얘기했고, 이후 최진실 유산 문제가 다시금 세간의 화두로 떠올랐다"라고 밝혔다.외할머니 정옥숙 씨는 "딸이 생각나 많이 울었다. 손녀, 손자에 대한 이야기를 꺼내기가 무척 조심스럽다"고 말했다.정 씨는 "2008년 사망 당시 금고에 남은 현금성 자산은 약 15억 원 수준이었다"며 이마저도 광고 위약금, 소송 비용, 종합소득세 등으로 빠르게 소진됐다고 밝혔다.최진실의 유산은 부동산 두 채였다고. 잠원동 집 한 채와 오피스텔 한 채로, 이는 아들과 딸에게 각각 50% 지분으로 상속됐고, 월 임대 수익은 약 1500만 원 선으로 이 또한 최진실의 아들 최환희, 딸 최준희에게 각각 돌아가고 있다고 했다.그는 세상을 먼저 떠난 딸 최진실을 떠올리며 "딸을 보내고 나도 같이 죽고 싶은 마음뿐이었다. 하지만 아이들 둘이 내 앞에 앉아 있는 걸 보고 차마 그럴 수 없었다. 그 정신에 무슨 돈을 챙길 생각을 하겠느냐. 애들 공부만은 끝까지 시키겠다는 생각 하나로 버텼다"고 털어놨다.결국 눈시울을 붉히며 정 씨는 "그러면서 “200억, 500억, 700억이라는 말을 들을 때마다 너무 억울했다. 내가 보지도 못한 돈”이라며 “내가 죽으면 이 이야기를 알아줄 사람이 누가 있겠느냐. 적어도 사실이 아닌 부분은 바로잡고 싶다”고 억울함을 호소했다.한편, 고(故) 최진실과 고(故) 조성민은 2000년 결혼해 2004년 이혼했다. 슬하에 환희, 준희 남매를 뒀다. 최진실은 2008년 사망했고, 동생 최진영도 2010년 세상을 떠났다. 조성민은 2013년 비보를 전했다.故 최진실의 딸 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 회사원과 결혼식을 올린다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr