'환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 20kg 감량 전 과거 사진을 공개했다.4일 성해은 유튜브 채널 '해피해은'에는 "70kg→50kg 만들었던 성해은 다이어트 비결!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.'몸매 관리 비법'에 대해 성해은은 "알려달라는 분들이 많았다"며 "승무원 시절 170cm에 70kg이 넘었을 때가 있었다"고 털어놔 놀라움을 안겼다.특히 성해은은 70kg 시절 과거 사진도 과감하게 공개했다. 성해은은 체중이 늘어난 이유로 식습관을 꼽았다.그는 "승무원 합격하고 기내식을 먹고 살이 엄청 쪘다"며 "기내식을 몇 트레이씩 먹고 현지식도 많이 먹었다. 그래서 살이 무섭도록 쪘다. 호텔에서 또 조식 먹고 방 안에서 싸온 라면먹었다"며 살이 무섭도록 쪘다고 털어놨다.승무원 유니폼 사이즈도 늘리다가 더 이상 늘릴 수 있는 사이즈가 한 사이즈밖에 안 남았다고. 경각심이 들어 다이어트를 했다며 성해은은 "모델 아르바이트를 위해 절식하고 굶어서 50kg까지 뺐다"고 밝혔다.'20kg 감량 비법'에 대해 성해은은 "식단, 본인에게 맞는 운동이 중요하다"고 말했다. 현재 몸무게를 유지하며 실천 중인 식단 원칙은 세 가지라고.그는 "식이섬유-단백질-탄수화물 순서로 먹기, 균형 잡힌 탄단지, 복합 탄수화물 섭취하기, 아침 공복에는 클린식, 야식 절대 금지" 등을 식단으로 꼽았다.운동에 대해서도 "제가 헬스, 요가, 필라테스, 복싱, 발레, 러닝, 등산, 골프, 스피닝 등 진짜 거의 다 해봤다. 여러 가지를 해보시고 그중에 내가 좋아하는 운동 찾아서 그걸 제대로 하시면 좋을 것 같다. 그래서 저는 요즘 크로스핏과 등산에 빠져서 아주 행복하게 건강하게 생활하고 있다"고 전했다.부기 관리의 중요성을 언급하며 성해은은 "부기일 때 잘 관리해야 되는 거다. 이것만 지켜도 다이어트할 수있다. 저도 말라보기만 한 사람도 아니고 항상 다이어트와 싸우고 있다. 이게 진짜 리얼 제 방법이다"고 소신을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr