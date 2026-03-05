사진제공=한경매거진&북

그룹 방탄소년단 뷔의 자택에 걸려있던 그림 '아이스크림 먹는 곰'의 작가 앨리슨 프렌드의 첫 단독 아트북이 출간된다.인스타그램 91만 팔로어를 보유한 아티스트 앨리슨 프렌드의 첫 아트북 '내 강아지의 사생활'이 한국어판으로 출간됐다. 이 화보집에는 각기 다른 취향과 성격을 가진 강아지들의 독특한 일상을 그린 그림이 담겨있다. 앨리슨 프렌드의 SNS에도 공개되지 않은 미공개 작품을 포함한 강아지 초상화 125점이 수록됐다.특히 그의 그림 중 '아이스크림 먹는 곰'은 뷔가 직접 자기 집 거실에 걸려있다며 소개해 화제가 됐다. 그는 지닌달 팬 플랫폼 위버스 라이브에서 "제가 좋아하는 그림 (거실에) 하나 더 있다. 자세히 보면 곰돌이가 아이스크림 먹고 있다"고 그림을 언급했다.한편, 아트북 '내 강아지의 사생활'은 교보문고에서 북펀딩을 진행중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr