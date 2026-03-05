사진=텐아시아DB

'놀라운 토요일'의 스핀오프 프로그램이자 방송인 붐, 이용진이 출연하는 예능 '놀라운 목요일'이 도레미 노래방을 오픈한다. 앞서 지난해 12월 '놀라운 토요일'에 고정 출연하던 박나래, 키, 입짧은햇님이 불법 의료 시술 의혹에 휘말린 뒤 프로그램에서 하차했다.오는 19일 방송되는 tvN 예능 '놀라운 목요일'이 첫 티저 영상과 대표 이미지를 공개했다. 붐, 이용진, 정이랑, 조째즈, 서은광이 뭉친 '놀라운 목요일'은 노래방을 콘셉트로 두 팀이 대결을 펼치는 음악 예능 프로그램이다. '놀라운 토요일'의 스핀오프 프로그램으로 도레미 마켓의 세계관을 도레미 노래방으로 확장, 흥과 감성이 충만한 시간을 통해 즐거움을 선사할 예정이다.먼저 "드디어 번듯한 노래방을 오픈했습니다"라는 붐의 힘찬 외침으로 시작된 첫 티저 영상에는 시대를 뒤흔든 히트곡과 뜨거운 열기로 가득 찬 현장을 엿볼 수 있다. 특히 낭만부부로 사랑받고 있는 김해준과 나보람, 투모로우바이투게더 연준과 태현, '솔로지옥 시즌5' 김민지와 신현우 등 화려한 게스트들이 총출동해 흥미를 더한다.또한 투모로우바이투게더 연준과 태현이 1990년대를 휩쓸었던 엄정화의 '초대'를, 킥플립 계훈과 케이주는 듀스의 '말하자면'을 안무와 선보여 '놀라운 목요일'에서만 볼 수 있는 색다른 무대들도 궁금해진다. 뿐만 아니라 고음 장인 서은광의 하늘을 찌를 듯한 돌고래 고음과 세대를 막론하고 구수한 트로트를 즐기는 모습도 이어져 남녀노소의 취향을 저격할 '놀라운 목요일'의 첫 방송이 더욱 기다려지고 있다.'놀라운 목요일'은 19일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr