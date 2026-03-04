[사진 출처 : TV CHOSUN ‘미스트롯’, MBN ‘무명전설’, ‘현역가왕3’ 캡처]

가수 송가인이 중장년층의 전폭적 지지와 2030 세대의 사랑에 이어, 이제는 오디션 무대에서 유소년들에게 뜨거운 사랑을 얻고 있다.최근 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’, ‘현역가왕3’, TV CHOSUN ‘미스트롯4’까지 오디션 프로그램이 한창인 가운데, 수많은 유소년 참가자가 송가인의 ‘엄마 아리랑’, ‘월하가약’, ‘거문고야’ 등을 선곡하며 세대를 관통한 영향력을 증명하고 있다.2019년 ‘미스트롯1’ 우승 이후, ‘미스트롯2’ 김지율, ‘미스트롯3’ 구민서·노규리·빈예서, ‘미스트롯4’ 배서연이 송가인의 곡으로 무대에 올랐고, ‘현역가왕3’ 이수연, ‘무명전설’ 홍승현 역시 그의 노래를 열창했다. 송가인의 곡은 세대와 프로그램을 가리지 않고 반복해서 소환되고 있다.이들이 송가인의 노래를 불렀던 당시 평균 나이는 약 12세다. 송가인 역시 초등학생부터 국악을 정식으로 배우기 시작했다. 같은 또래에 같은 출발선에 서 있었던 어린 송가인이 ‘정통’이라는 뿌리를 지켜 정상에 올랐고, 이제 그 나이의 아이들이 다시 송가인의 노래로 꿈을 시험하고 있다.현재 가수를 꿈꾸는 많은 유소년 사이에서는 송가인이 하나의 ‘롤모델’로 자리 잡았다. 송가인의 노래에는 정통 트롯의 그리움과 한이 분명하다. 또한 기승전결과 감정선이 또렷하며, 창법, 발성 역시 정통 트롯의 기본기가 집약돼있다. 이에 오디션 유소년 참가자들은 기량을 증명하기 위해, 또 존중을 담아 송가인의 곡을 선곡하고 있다.이 같은 영향력은 음악적 성취를 넘어 상징성으로 확장되고 있다. 송가인은 국악을 전공한 아티스트로서 정통 트롯을 기반으로 활동하며 전통 음악과 대중음악을 잇는 가교 역할을 해왔다. 최근에는 ‘가인이어라’가 중학교 교과서에 등재되며 단순한 스타를 넘어 하나의 문화 아이콘으로 자리매김했다. 세대를 건너 사랑받는 이름 ‘송가인’ 그 자체가 하나의 장르가 되고 있다는 점에서 의미를 더한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr