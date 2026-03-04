허경환, 드디어 유재석 손잡았다…데뷔 21년 차에 맞은 제2의 전성기 [TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

개그맨 허경환이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버에 합류하며 유재석과 손을 잡았다. 게스트로 활약하며 자신에게 찾아온 기회를 도약의 발판으로 바꿔낸 그는 데뷔 21년 차에 제2의 전성기를 맞았다.지난 3일 허경환이 '놀면 뭐하니?' 고정 출연자로 낙점됐다. 포털사이트 프로그램 고정 출연진 명단에 이름을 올리며 합류 사실이 확인된 것. 앞서 '놀면 뭐하니?' 측이 공식 유튜브 채널 아트워크에 허경환과 닮은 동물인 카피바라 캐릭터를 추가해 대중의 눈길을 끌기도 했다.지난해 11월 '놀면 뭐하니?'의 고정 출연자였던 방송인 이이경이 각종 논란으로 프로그램에서 하차했다. 이후 게스트로 출연한 허경환은 '인사모' 특집을 시작으로 존재감을 뽐내기 시작했다. 기존 멤버인 유재석, 하하, 주우재와 매끄럽게 호흡을 맞추며 프로그램에 녹아들었고 "이리 둘낍니까" 등의 멘트로 과하지 않은 고정 욕심을 보여주며 시청자들에게 웃음을 안겼다.또 허경환은 '언발란스', '바로 이 맛 아닙니까' 등 자신의 과거 유행어를 다시 소환하며 뜨거운 반응을 얻었다. 능청스러운 입담으로 매 상황 적절한 유행어를 던지며 분위기를 이끌었고, 그 결과 SNS에는 허경환의 유행어를 따라 하는 챌린지가 확산되기도 했다.다만 허경환의 합류 과정이 순탄했던 것만은 아니다. 일각에서는 지난 2월 중 그의 고정 합류 소식이 전해질 것이라는 전망이 나왔지만, 좀처럼 공식 발표가 나오지 않았기 때문이다. 특히 유재석과는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 찰떡 호흡을 보여주며 기대감을 높였던 터라 더욱 관심이 쏠렸다. 당시 허경환은 "3월 이후로도 안 되면 포기하겠다"고 솔직한 심정을 털어놓기도 했다.2006년 한 예능 프로그램으로 방송 활동을 시작한 허경환은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨에 합격했다. 이후 2011년까지 KBS '개그콘서트'에서 활약하며 대중에게 이름을 알렸다. 한때 수많은 유행어를 탄생시키며 전성기를 누렸지만, 닭가슴살 사업에 뛰어든 뒤 예상치 못한 위기를 맞았다. 2016년 동업자의 횡령으로 약 30억 원의 빚을 떠안게 된 것. 당시 허경환은 한 방송에서 "빚 때문에 결혼할 수가 없었다. 그만큼 힘들었다"고 털어놓은 바 있다.그런 그에게 '놀면 뭐하니?' 고정 합류는 인생의 2막을 여는 전환점이 됐다. 이이경의 하차로 찾아온 뜻밖의 기회였지만, 허경환은 그 자리를 성실함과 예능감으로 채워냈다. 기회는 누구에게나 찾아올 수 있지만, 그것을 붙잡는 것은 결국 자신의 몫이다. 이제는 대세 방송인으로 자리매김한 허경환의 행보가 기대된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr