영화 '왕과 사는 남자'의 연출을 맡은 장항준 감독이 '6시 내고향'에서 단종 순례 코스를 공개한다.4일 방송되는 KBS 1TV '6시 내고향' 별 볼 일 있는 여행 고향투어 코너에서는 현재 전 국민의 뜨거운 관심이 향하고 있는 지역인 강원 영월로 향한다. 조선 제6대 왕 단종의 영월 유배 생활을 다룬 영화 '왕과 사는 남자'가 관람객 수 900만 명을 돌파하며 흥행을 이어가는 가운데, 작품의 촬영지이자 단종의 실제 유배지였던 영월을 찾는 여행객들의 발길도 크게 늘고 있다.본격적인 촬영에 앞서 정재형 리포터는 장항준 감독과 깜짝 영상 통화를 연결한다. 장 감독은 영화 흥행에 대한 소감을 전하는 한편 '6시 내고향' 시청자들이 꼭 가보면 좋을 영월 명소들을 추천한다. 1000만 관객을 앞둔 지금, 장항준 감독은 과연 어떤 이야기를 전했을지 본 방송에서 공개된다.첫 번째 여정은 장항준 감독이 필수 여행 코스로 꼽은 청령포다. 강이 삼면을 감싸 '육지 속의 섬'이라 불리는 이곳은 단종이 실제 유배 생활했던 장소다. 특히 영화 촬영의 배경이 된 곳으로 알려지며 방문객이 설 연휴 기준 전년도 대비 5배 이상 늘었다. 한때는 비운의 유배지였지만, 지금은 단종의 흔적을 따라 걷는 영월의 대표 명소로 자리 잡았다.근처에 자리한 장릉과 충의공 기념관은 충절의 상징으로 남은 공간이다. 장릉은 단종의 무덤으로, 영월의 호장 엄흥도가 단종의 시신을 수습해 몰래 장사를 지낸 자리다. 충의공 기념관에는 물속에서 단종의 시신을 건져 올리는 모습을 형상화한 엄흥도 동상이 조성되어 있는데, 장항준 감독과 극 중 엄흥도 역을 맡은 유해진 배우가 이 동상에서 영감을 얻었다는 후문이다.'왕과 사는 남자' 스태프, 배우들이 여러 차례 방문했다는 영월 향토음식 전문점에서는 단종이 유배 생활 중 즐겨 먹었다는 어수리나물을 활용한 요리를 맛본다. 이곳 사장님은 영화 속 단종 식사 장면에 사용된 음식들을 직접 조리했다는데. 현실판 막동 엄마 사장님의 손맛까지 더해지며 여행의 깊이를 더한다.장 감독이 영월에 머무는 동안 가장 좋아했던 장소는 강의 지류였다고 한다. 특히 강변에 우뚝 솟아 있는 선돌은 영화 임시 세트장이 지어졌던 곳으로, 높이 약 70m의 기암괴석으로 마치 거대한 바위를 칼로 쪼갠 듯한 형상이 특징이다. 실제 단종이 유배지로 향하던 길에 잠시 쉬어갔다고 전해지는 이곳은 아름다운 절경으로 지금도 여전히 많은 이들의 시선을 사로잡는 명소다.영화 성지순례는 물론, 역사 탐방과 특별한 체험까지 할 수 있는 영월 여행은 이날 오후 6시에 방송되는 '6시 내고향'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr