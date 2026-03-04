사진 : 현역가왕3 방송 캡처

이수연이 위기를 딛고 '현역가왕3' 마지막 관문으로 향했다.이수연은 지난 3일 방송된 MBN '현역가왕3'에서 결승 1차 대결에 나섰다. 지난주 준결승 미션에서 최종 1위를 기록하며 압도적 실력을 과시했던 이수연은 이날 1차 무대인 '신곡 대첩' 미션곡으로 윤명선의 '아빠 아버지 아버님'을 선택했다.앞서 윤명선 작곡가에게 "이수연과는 꼭 작업을 해보고 싶다"는 러브콜을 받았던 이수연은 이날 직접 윤명선의 곡을 선택했고 "가사를 보니 제 이야기가 담긴 곡 같아서 열심히 불러보려고 한다"며 곡을 고른 이유를 밝혔다.이수연은 ‘아빠 ‘아버지 아버님’으로 어린 나이 아버지를 떠나보낸 자신의 사연을 담담하면서도 깊이 있는 감성으로 풀어내 청중의 눈시울을 붉게 만들었다.무대를 본 주현미는 "신곡을 통해 자신의 감성과 해석을 대중에게 보여주고 공감하게 만드는 것은 가수의 능력이다. 이수연만의 감성과 맑고 깨끗한 고음이 일품이다. 놀라울 정도의 실력을 갖추고 있다"며 칭찬했고 곡을 선물한 윤명선은 "이수연이 슬픈 사람이라는 것을 처음부터 느꼈고 슬픈 사람이 슬픈 노래를 부를 때 사람들은 진정한 위로를 받는다. 이수연이 노래를 듣는 이들에게 진심으로 아름다운 위로를 선물했다"고 평했다.이수연의 '아빠 아버지 아버님'은 무대 호평에도 불구하고 571점을 받으며 2차전 진출에 위기를 맞았으나 국민 판정단의 전폭적인 지지에 힘입어 홍자와 함께 공동 7위로 극적 반등에 성공, 대망의 결승 2차전 진출권을 거머쥐었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr