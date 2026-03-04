/ 사진=텐아시아 DB

탈세 논란에 휘말렸던 배우 김선호가 2년 만 단독 팬미팅으로 돌아온다.지난 3일 오후 7시 온라인 예매처 NOL 티켓을 통해 팬클럽 선예매가 진행된 ‘2026 KIM SEONHO FANMEETING 'LOVE FACTORY' ASIA TOUR’(2026 김선호 팬미팅 '러브 팩토리' 아시아 투어) 서울 공연은 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록했다.'LOVE FACTORY'는 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장이라는 의미를 담은 공연으로, 김선호가 약 2년 만에 국내에서 선보이는 팬미팅이다.양일 전석 매진을 기록한 김선호는 이번 공연에서 팬들의 성원에 보답하기 위해 웰커밍 이벤트는 물론, 다양한 코너로 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.지난 1월 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’로 열일 행보에 시동을 건 김선호는 연극 ‘비밀통로’로 관객들을 만나고 있다.이에 더해 김선호는 오는 4월 서울을 시작으로 자카르타, 카나가와, 마닐라, 타이베이, 방콕 6개 도시에서 팬미팅을 개최하며 글로벌 팬들 만날 예정이다.앞서 김선호는 1인 법인 설립 및 정산 구조와 관련해 조세 회피 의혹에 휩싸였다. 해당 법인을 서울 용산 자택 주소지에 두고 가족을 임원으로 등재해 급여를 지급하거나, 법인 카드를 사적으로 사용했다는 의혹도 제기됐다.김선호 측은 "과거 전 소속사로부터 정산받은 적은 있으나, 현재는 법인 운영을 중단했고 행정적 폐업 절차도 마무리 단계"라고 설명했다.한편 '2026 KIM SEONHO FANMEETING 'LOVE FACTORY' ASIA TOUR' 서울 공연은 4월 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 개최된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr