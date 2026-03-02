사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 탁재훈이 SBS에 법적 위로금을 주장했다.2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 탁재훈, 이상민, 김준호가 출연했다.이날 이상민은 SBS 예능 '아니 근데 진짜' 감옥 콘셉트에 대해 "동엽이형 섭외하려고 했는데, 안 했더라"고 밝혔다. 신동엽은 "감옥을 저속한 표현으로 빵이라고 하잖아. 베이커리라고 표현한다"고 설명해 웃음을 안겼다.SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨' 돌연 폐지에 대해 김준호는 "당황했다. 결혼하자마자 4년 넘게 출연한 방송이 폐지됐다. 지민이는 내가 나가서 일하는 거 좋아하는데"라고 솔직한 마음을 털어놨다.그러면서 "임원희 형이 빠질 거라고 들어서 '어떡해'라고 생각했는데, 나도 하차였다. 내가 탁재훈, 이상민 라인이라고 생각했는데, 줄이 없더라"고 덧붙였다.이상민, 김준호 두 사람의 재혼에 프로그램 폐지를 맞이한 탁재훈은 "누군 뭐 여자 없어서 결혼 안 하는 줄 아냐. 뭐 만나면 결혼이야. 멀리 봐야 할 것 아니냐. 뭐 그렇게 여자를 좋아하냐. 습관적이야"라고 불만을 토로해 폭소케 했다.'사랑 얻고 직장 잃은' 김준호는 "4년 넘게 한 거라 (녹화일이었던) 수요일이 되면 '돌싱포맨' 생각나더라"고 이야기했다. 탁재훈은 "법적으로 해결할 방법은 없냐"는 말로 'SBS 소송'을 언급하며 "나랑 임원희는 위로금 받아야 한다. 원희도 말은 안 해도 얼마나 허전할 거냐"고 주장했다.전화 통화로 연결된 임원희는 "이제 수요일이 평범한 일상이 됐다. 술 먹고 자고 똑같다. 프로그램 없어진 건 처음이라 허전하다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr