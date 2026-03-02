사진=양미라, 지소연 각 SNS

배우 지소연과 양미라가 일본 여행 영상을 공개한 가운데, 공개 시점이 3·1절과 맞물리면서 비판이 이어지고 있다.지소연은 지난달 28일 자신의 유튜브 채널 '지소연 송재희의 벨라리에'에 '나 오늘부터 자유부인이야!! (일본 여행 with. 양미라 언니)'라는 제목의 영상을 업로드했다.공개된 영상 속에는 두 사람이 2월 중순, 일본 다카마쓰로 여행을 떠난 모습이 담겨져 있다. 입국 과정에서 양미라가 "가랑이 사이까지 샅샅이 수색당했다"며 강도 높은 보안 검색이 주목을 받았으나, 이내 질타가 쏟아졌다. 해당 영상 공개 시점이 삼일절을 하루 앞두고 올라왔기 때문.3월 1일은 1919년 한민족이 일본의 식민 통치에 항거하며 독립선언서를 발표한 날을 기념하는 국경일이다. 이날 지드래곤, 소녀시대 서현, 위너 강승윤 등 다수의 스타들은 각자의 SNS에 태극기 사진 혹은 순국선열을 기리는 메시지를 전했다.누리꾼들은 두 사람을 향해 "하필 삼일절 앞두고 일본 여행 영상이냐", "타이밍이 아쉽다"라는 반응을 보였다.한편 지소연은 1986년생으로 올해 39세다. 성균관대학교 연기예술학을 전공했으며 2013년 MBC 일일드라마 '빛나는 로맨스'로 데뷔했다. 2017년에는 배우 송재희와 결혼했다. 두 사람은 결혼 5년 만에 난임을 극복하고 임신, 2023년 1월 딸을 품에 안았고, 지난 9월 쌍둥이를 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr