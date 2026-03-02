TV텐 바로가기
스트레이키즈 아이엔이 해외 일정을 마치고 2일 오후 인천국제공항을 통해 이탈리아에서 입국했다.
스트레이키즈 아이엔, 밀라노 일정 마치고 입국 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

