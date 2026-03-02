홈 연예가화제 스트레이키즈 아이엔, 밀라노 일정 마치고 입국 [TV10] 입력 2026.03.02 17:00 수정 2026.03.02 17:00 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 스트레이키즈 아이엔이 해외 일정을 마치고 2일 오후 인천국제공항을 통해 이탈리아에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '유행 절단기' 전현무, 결국 수제 두쫀쿠 게시했다…상상 이상 충격 비주얼에 말잇못 ('나혼산') '51세 돌싱' 서장훈, 쓴소리 들었다…"본인 연애도 못하면서 무슨 프로그램을 해" ('아니 근데 진짜') 생존 가능한가…美 떠난 김수민 아나운서, 믿기지 않는 87℃에 '경악' ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT