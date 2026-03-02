사진=김수민 SNS

김수민 전 SBS 아나운서가 광활한 미국 영토의 놀라움을 체감하게 했다.김 아나운서는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "어제 오늘 너무 더워요.... 8월인 줄"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김 아나운서가 이탈리아와 미국의 날씨를 각각 캡처해 알려주고 있는 모습. 김 아나운서의 휴대전화에 따르면, 이탈리아 남부에 위치한 산마리노는 87도, 미국 로스앤젤레스는 76도로 기온이 표기되어 있다.현재 포털사이트에 따르면, 산마리노는 5도, 로스앤젤레스는 21도다.한편 김 아나운서는 올해 28세다. 2018년 SBS 공채 24기 아나운서에 입사해 '역대 최연소'아나운서로 화제를 모았다. 이후 입사 3년 만에 돌연 퇴사해 2022년, 5살 연상의 검사와 결혼했다.김 아나운서는 지난해 4월 미국 UCLA 로스쿨에 합격해 현재 남편의 외조를 받으며 학교 생활과 육아를 병행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr