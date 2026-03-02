사진=정유미 SNS

사진=정유미 SNS

사진=정유미 SNS

배우 정유미가 행복 가득한 생일을 인증했다.정유미는 2일 자신의 인스타그램에 "크 행복했다☺️ 감사하고 사랑하고 모두 행복합시다.❤️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정유미가 생일 축하를 받고 있는 모습. 특히 축하 카드에는 하트 모양의 그림부터 '사랑해요'라고 쓰인 멘트까지 가득해 보는 이들을 흐뭇하게 만들었다.앞서 정유미는 지난해 5월, 당분간 유튜브 영상 업로드가 되지 않을 것을 알려 주목받았다.한편 2003년 영화 '실미도'를 통해 데뷔한 정유미는 드라마 '대왕 세종', '동이', '옥탑방 왕세자', '육룡이 나르샤', '검법남녀' 등에 출연했다. 그는 2020년 2월 그룹 H.O.T 출신 가수 강타와 열애를 공식 인정하며 5년째 사랑을 키워가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr