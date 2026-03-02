사진=유튜브 '요정재형'

'요정재형' 정재형이 매니저와 이별 여행을 떠났다.1일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '대화가 필요해'라는 제목의 영상이 게재됐다.정재형은 오랜 시간 함께한 매니저 김은중과의 '이별 여행'에 나섰다. 정재형은 "이별 여행을 하는 경우가 거의 없잖아요. 말이 안 된다고 생각하긴 하는데, 영화에 나올 법한 일"이라며 "일단은 감사했다. 너무 감사했고, (은중이가) 나가서 이게 생겼다는 사실은 부담스럽기도 했다"고 털어놨다.영상은 "정재형과 이별하려고 합니다"라는 문장으로 문을 열었다. 푸켓 공항에서 정재형은 2PM 장우영과 합류했다. 장우영은 "정재형 형님과 김은중 매니저님을 옆에서 1년 반 정도 가까이 함께하게 됐다"고 밝히며, 두사람의 어색한 공기를 깨는 '이별 중개인' 역할을 자처했다. 그는 "정재형과 은중이를 옆에서 봤을 때, 따뜻한 시간을 보낼 수 있을까 싶어서 개입이 되면 좋겠다"고 말했다.정재형은 매니저 퇴사에 대해 "서운한 마음은 당연히 있는 거고, 함께한 세월이 있고 함께 맞춘 케미도 있다. 그게 우리의 처음부터 끝"이라고 정리했다. 그러면서 "일 처리가 깔끔하고 그런 걸 되게 믿었던 것 같다"고 덧붙였다.사전 MC가 목표인 김은중 매니저는 퇴사를 결심한 시점에 대해 "혼자 속으로 '2년은 채워야겠다'고 생각했다. 형님이 먼저 딱 얘기를 꺼내시더라"고 답했다. 정재형은 작년쯤 "너 승부는 한번 봐야 되지 않냐"고 물었다고, 그는 "그래서 '너 언제까지 할 거니'라고 물어봤던 것 같다. 얘가 먼저 그만둘 것 같아서, 내가 먼저 얘기한 거다"라며 너스레를 떨었다.김은중의 다음 목표는 '사전 MC'였다. 그는 "궁극적인 목표는 사전 MC"라며 "유재석이 돼야겠다는 큰 꿈은 없다. 편집된 모습보다 현장에서 내가 뭔가를 했을 때 반응이 오는 기쁨이 더 크다"고 말했다.정재형은 현실도 짚었다. 그는 과거 유학과 진로 고민을 꺼내며 "벌이가 없는 시간도 결국 중요해진다. 알고 가는 것과 그렇지 않은 길은 40~50살까지 후회로 남을 수 있다"고 조언했다. 이어 "나는 교수를 하려고도 했지만 학교와 안 맞더라. 아이들을 가르치는 재능이 없었다. 결국 밑바닥까지 떨어져봐야 안다"고 조언했다.정재형은 "매니저가 열 번 넘게 바뀌었을 거다. 만남과 헤어짐이 계속 있는 직업이라 마음을 굳건히 잡았던 것 같다"며 "그래도 (은중이가) 내 주위 모든 사람과 다 알고, 연예인 아닌 사람들도 다 안다. 이렇게 친했던 매니저가 없었다"고 했다.매니저는 "3년 반이라는 시간 동안 완벽하진 않았지만 진심으로 대해 주셔서 감사했다"고 인사를 전했다. 정재형은 편지를 통해 "난 네 걱정하지 않아. 잘될 거야. 포기하지 말고 보이지 않는 불안에 흔들리지 말고, 겸허하게 너의 길을 가라. 그래도 그럼에도 불구하고 너무 힘들면 다시 오면 돼. 너의 소중한 뒷배 정재형"이라며 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr