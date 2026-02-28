/ 사진제공=넷플릭스

배우 고아성(33)이 함께 호흡을 맞춘 문상민(25)에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '파반느'(감독 이종필)에 출연한 고아성과 만나 이야기를 나눴다.'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화다. 고아성은 극 중 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 '미정' 역을 맡았다.이날 고아성은 극 중에서 연인으로 호흡을 맞췄던 문상민과의 첫 만남을 회상했다. 그는 "혼자 미정 대사를 연습해오다가 경록 역할에 문상민이 캐스팅됐다는 소식을 들었다. 이후 함께 연습을 하는데, 문상민이 정말 '경록'인 채로 나타났더라"며 웃었다. 이어 "혼자 너무 감격했다. '내가 너를 기다려왔다', '드디어 경록이 나타났구나' 하는 마음이 들었다"고 털어놨다.작품 안에서의 호흡뿐 아니라 세 배우가 함께했던 순간도 특별하게 남아 있었다. 고아성은 "경록과의 장면도 물론 기억에 남지만, 문상민, 변요한 배우와 셋이 모였던 자리 역시 인상 깊다" 며 "나이도 다르고 각자 결이 다른데, 셋이 앉아 있을 때 오가는 독특한 케미가 있었다. 우리끼리만 만들 수 있는 분위기가 생길 것 같다는 예감이 들었다"고 말했다.첫인상에 대해서도 솔직하게 전했다. 그는 "(문상민이) 처음 봤을 때 키가 너무 커서 시각적인 불균형에서 오는 케미가 있더라"며 웃은 뒤, "이야기를 나누다 보니 내면에 쓸쓸하면서도 뜨거운 구석이 있는 사람이라는 생각이 들었다. 그 에너지를 발현할 준비가 되어 있는 배우 같았다"고 평했다.경록의 캐스팅 과정이 순탄하지만은 않았다는 뒷이야기도 전했다. 고아성은 "캐스팅은 감독님께 전적으로 맡겼다. 성사됐다는 이야기를 듣고 '경록이라고?' 하고 놀랐던 순간이 있었다"며 "오랜 시간 상상해왔던 경록이 이렇게 쓸쓸한 결로 올 줄은 몰랐다"고 말했다. 이어 "쓸쓸하면서도 준비된 배우라고 느꼈다. 그래서 더 기대가 됐다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr