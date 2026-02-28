사진=텐아시아DB
배우 신예은이 위버스(Weverse) 공식 커뮤니티를 오픈했다.

글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스로 국내외 팬들과의 다양한 소통을 예고한 신예은은, 커뮤니티 오픈과 함께 공개된 영상에서 "은하수(신예은 팬덤명)와 함께 할 수 있는 공간이 생겨 기쁘다. 여러분과 좋은 추억, 소중한 이야기들을 나눌 생각에 기대가 되고 설렌다. 여러분과 저에게 행복하고 평안한 공간이 되었으면 좋겠다"라는 인사를 전했다.
사진=위버스
1998년생 신예은은 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'를 통해 동갑내기 배우 이재욱과 핑크빛 호흡을 맞춘다. '닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도’에 파견된 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀을 간직한 간호사 육하리가 펼치는 메디컬 고립 로맨틱 코미디다. 극 중 신예은은 일에 대한 뜨거운 열정과 환자를 향한 진심 어린 애정, 그리고 상냥한 오지랖까지 겸비한 육하리 역을 맡아 활약한다.

그동안 '3인칭 복수', '더 글로리', '꽃선비 열애사', '정년이', '백번의 추억', '탁류' 등 장르를 넘나들며 자신만의 캐릭터로 열연을 펼쳤던 신예은이, 로맨틱 코미디 드라마 '닥터 섬보이’에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 기대가 커진다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

