♥홍혜걸 마지막 사랑인데…여에스더, "난치성 우울증에 자발적 안락사 고민"

의사 겸 방송인 여에스더가 난치성 우울증으로 인해 자발적 안락사까지 고려했다고 고백해 충격을 안겼다.26일 공개된 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'에서 여에스더는 SBS 예능 스타킹에 출연해 MC몽의 미래를 예견한 것으로 유명한 '아기무당' 운명술사 이소빈에게 상담을 받았다.이날 공개된 영상에서 여에스더는 동생의 죽음 이후 우울증이 악화됐다고 밝혔다. 그는 "치료가 잘 되지 않아 전기 자극 치료도 여러 차례 받았다"며 "그 치료를 하면 기억이 없어질 수도 있다. 그런 상태로 오래 살고 싶지 않다"고 털어놨다. 이어 "매일 죽을 날짜를 뽑고 있다"고 고백했다. 해당 장면의 자막에는 '2025년(61세), 난치성 우울증으로 인해 외국에서 자발적 안락사를 고민 중'이라는 설명이 더해졌다.여에스더는 "11월 18일로 정했다가, 가족 생일과 겹치치 않는 날짜를 고민했다"며 "'크리스마스에 세상을 떠나면 가족이 매년 힘들지 않겠냐'고 생각했다"고 말했다. 그는 "방송이 나가기 전에 그러면 안 될 것 같아 날짜를 내년으로 미뤘다"고 덧붙였다.이에 이소빈은 "매년 그렇게 날짜를 미루라"며 "일을 사랑하고 책임감이 강한 분이니 그걸로 버티라"고 조언했다. 이어 그는 "가족으로 버티라고 하면 못 버틸 것 같아서 그런다"고 전했다. 이소빈의 말을 들은 여에스더는 "정확하게 보신 것 같다"며 놀란 듯한 반응을 보였다.앞서 여에스더는 해당 방송에서 남편 홍혜걸의 재혼운에 대해 질문한 바 있다. "왜 남편의 재혼운을 묻냐"는 출연진의 질문에 여에스더는 "저희 남편이 재혼할 조짐이 있다면 제가 세상을 떠날 때가 된 것"이라고 답했다.이어 이소빈은 "(여에스더가) 남편의 마지막 사랑이다"라며 남편의 재혼운은 없다고 전했다. 그는 "2년만 더 버텨달라"며 위로를 전했다. 여에스더는 방송 말미에 "이제 날짜를 정하지 않겠다. 버텨보겠다"고 말하며 눈물을 닦았다. 해당 방송을 시청한 누리꾼들은 "용기 있다", "응원한다" 등 공감의 댓글을 남겼다.한편, 여에스더는 지난해 자신의 유튜브 채널을 통해 우울증 치료 과정에서 체중이 52kg까지 감소했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 공개된 영상에서 홍혜걸은 여에스더가 일상적인 즐거움을 느끼지 못하는 무쾌감증을 겪고 있다고 전했다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr