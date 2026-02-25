SNS

배우 안태환이 써브라임을 떠난다.25일 써브라임 측은 “당사는 안태환 배우와 충분한 논의 끝에 매니지먼트 업무를 종료하기로 상호 합의했다. 그동안 깊은 신뢰를 바탕으로 함께해 온 시간에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.이들은 “비록 매니지먼트 업무는 마무리되었지만, 앞으로 안태환 배우가 펼쳐갈 새로운 도전과 활동을 진심으로 응원하겠다. 변함없는 애정과 관심으로 안태환 배우의 앞날을 함께해 주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.그동안 안태환은 친누나 하니(본명 안희연)와 한솥밥을 먹었다. 써브라임에는 하니를 포함해 고소영, 권나라, 나나, 임수향, 티파니 영, 혜리 등이 소속돼 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr