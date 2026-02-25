TV텐 바로가기
에스파 카리나(KARINA), 이제 곧 봄이니까 청청패션 [TV10]
에스파 카리나가 25일 해외 일정 차 오전 인천국제공항에서 출국하고 있다.

윤지인 PD jiinyun@tenasia.co.kr

