에스파 카리나(KARINA), 이제 곧 봄이니까 청청패션 [TV10] 입력 2026.02.25 13:14 수정 2026.02.25 13:18

에스파 카리나가 25일 해외 일정 차 오전 인천국제공항에서 출국하고 있다.윤지인 PD jiinyun@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지