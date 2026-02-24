사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 금메달을 목에 걸었다.이지혜는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "금메달 받아봤냐고"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜가 '금 1st'라고 적혀있는 목걸이를 걸고 있는 모습. 그는 "내 딸이 낳아주셔서 감사하다고 걸어줌"이라며 첫째 태리 양이 메달을 손수 만들어줬음을 알렸다.앞서 이지혜는 지난해 자신의 SNS에 밍크 재킷을 착용해 보는 영상을 올렸다. 영상 속 이지혜는 입이 자연스럽게 다물어지지 않는 모습을 보였다. 그러자 댓글에는 "입이 왜 그러냐", "윗니만 보이는데", "안 해도 예쁜데 어색하다", "앞니 플러팅 같다" 등의 반응이 이어졌다. 이에 이지혜는 인중축소술을 인정하며 "시간이 필요하다. 기다려달라"고 답글을 남겼다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr