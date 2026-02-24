사진 제공 = 동물구조단체 쏘바이(SOBY)

가수 김장훈이 유기·구조견을 위한 바자회를 연다.김장훈은 오는 28일과 3월 1일 서울 강남구 일원에코파크 에코센터에서 유기·구조견 돕기 'BIG(빅) 바자회'를 개최한다. 특히 행사 둘째 날에는 유기견 입양제를 함께 진행하며 행사의 의미를 더한다.이번 'BIG 바자회'는 김장훈과 동물구조단체 쏘바이(SOBY)가 협력해 유기·구조견의 병원비 지원을 위해 마련됐다. 반려견 용품부터 보호자를 위한 라이프스타일 아이템까지 100여 종이 넘는 다양한 물품을 선보이며 펫페어 수준의 규모로 꾸며진다.지난해 말 쏘바이를 통해 구조견 '보에'를 직접 입양한 김장훈은 평소에도 반려동물 보호에 깊은 관심을 보여왔다. 이번 바자회 역시 그 연장선에서 마련된 자리로, 진정성 있는 나눔 행보로 따뜻한 울림을 전하고 있다.행사 첫날에는 김장훈을 비롯해 성악가 김동규, 가수 김종서, 현진영, 정세훈, 웅산, 김추리, 배우 정준, 남현주, 김홍표, 정동근, 이종격투기선수 명현만 등 각 분야의 셀럽들이 총출동해 재능기부와 애장품 기증으로 현장의 온기를 더할 예정이다.김장훈은 지난해 11월부터 약 30개 도시를 순회하는 전국투어 콘서트 '원맨쇼'를 진행하고 있다. 평택, 인천, 대구를 거쳐 부산 공연에서 전석 매진을 기록하며 흥행 열기를 이어가는 중이다.김장훈의 2026 전국투어 콘서트 '원맨쇼'는 3월 8일 전주, 21일 의정부, 28일 안양, 4월 18일 이천, 19일 수원, 26일 하남, 5월 9일 용인 공연까지 확정됐으며, 올 연말까지 전국 각지를 돌며 계속해서 관객과 만날 계획이다.한편, 만 62세인 김장훈의 누적 기부액은 약 200억으로 알려져 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr