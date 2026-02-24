TWS 일본 팬미팅 공식 포스터 / 사진 = 플레디스 엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)가 한국에 이어 일본에서도 팬미팅을 연다.24일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스는 4월 8일과 9일 일본 가나가와현 요코하마시 피아 아레나 MM에서 일본 팬미팅 '<42:CLUB>'(사이 클럽)을 개최한다.이틀간 총 세번 치러지는 이번 팬미팅의 콘셉트는 운동부다. 앞서 공개된 서울 팬미팅 포스터에서 멤버들은 축구, 농구, 태권도, 검도 등 다양한 스포츠 유니폼을 입고 5세대 대표 청량돌로서의 매력을 뽐내 팬들의 눈길을 끌었다.투어스는 한국과 일본 시장을 아우르며 가파른 성장세를 보이고 있다. 9일 발매된 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'은 공개 첫날, 국내 음원 사이트에서 팀내 최고 진입 순위를 경신해 장기 흥행 중이다. 일본 싱글 타이틀곡 'Nice to see you again' 역시 발매 당시 빌보드 재팬 종합 송 차트인 '핫 100' 1위에 오르는 등 이례적인 성과 거뒀다.한편, 투어스는 일본 팬미팅에 앞서 3월 27~29일 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 '42:CLUB'의 포문을 열 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr