사진=최미나수 SNS

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 바빠진 일상을 공유했다.최미나수는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "끗!"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최미나수가 차량에 탑승해 내추럴한 메이크업으로 다양한 표정을 짓고 있는 모습. 특히 최근 초록뱀엔터테인먼트와 계약을 체결한 최미나수는 회사로부터 카니발을 제공받은 듯한 근황을 보여 눈길을 끌었다.앞서 초록뱀엔터테인먼트는 지난 17일 공식 SNS에 최미나수의 프로필을 업로드해 소속사 영입을 알렸다. 최미나수가 소속된 초록뱀엔터테인먼트에는 배우 유인나, 이상이, 가수 이선희 등이 있다.한편 최미나수는 최근 '솔로지옥5'에 출연해 인지도를 높였다. 그는 2022년 채널A 예능 '입주쟁탈전: 펜트하우스', tvN 드라마 '서초동' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr