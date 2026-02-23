사진=텐아시아DB

사진제공=제이앤씨미디어그룹

사진제공=제이앤씨미디어그룹

고(故) 김새론 1주기에 김새론의 유작 영화 '우리는 매일매일'(감독 김민재)가 베일을 벗는다. 오늘(23일) 언론시사회를 시작으로 오는 3월 4일 정식 개봉한다.'우리는 매일매일'은 모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스이다. 오늘(23일) 오후 언론시사회가 진행되며, 시사회 후 기자간담회에서는 김민재 감독과 배우 이채민, 류의현, 최유주이 참석해 영화에 관한 다양한 이야기를 나눈다.원작인 동명의 웹툰은 단일 플랫폼에서 1700만 뷰 이상의 조회수를 기록했다. 원작 웹툰은 '우리 모두가 한 번쯤은 겪어본' 청춘 시절 첫사랑의 감정을 담백하게 담아내며, 어른으로 나아가는 인생의 건널목에서 서툴게 성장하는 인물들의 이야기를 그려 마니아 층의 사랑을 받았다. 영화는 이러한 원작의 감성을 고스란히 스크린 위에 옮겨왔다.김새론은 소꿉친구의 갑작스러운 고백을 받고 혼란에 빠진 여고생 여울 역을 맡았다. 이번 영화는 2021년 촬영된 작품. 김새론의 생전 모습이 담긴 유작이다.김새론의 상대역으로는 이채민이 캐스팅됐다. 이채민은 고등학교 입학을 앞두고 소꿉친구에게 고백한 소년 호수를 연기했다. 이채민은 이번 영화를 통해 스크린 데뷔한다.원작 웹툰의 개다래 작가는 캐스팅 비하인드를 전했다. 특히 김새론에 대해 "여울 역을 맡은 故 김새론 배우는 아주 어릴 때부터 대중으로서 봐왔기 때문에, 캐스팅 소식을 들었을 때 가장 기뻤던 기억이 있다"고 밝혔다. 또한 "지금은 우리 곁을 떠났지만, 김새론 배우가 여울을 연기하는 모습과 작품 속의 순수한 감정이 오래도록 기억되리라 믿는다"고 전했다.김새론은 지난해 2월 16일 서울 성동구 성수동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 25세. 갑작스러운 비보는 연예계에 큰 충격을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr