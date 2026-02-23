사진=텐아시아DB

'최고의 글로벌 아티스트'를 선정하는 '제14회 탑텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)' 결선 투표가 셀럽챔프를 통해 진행되고 있는 가운데, 각 부문별 현재 1위는 김선호(남자 배우), 김혜윤(여자 배우), 박서진 '당신이야기'(베스트 송), 김용빈(남자 솔로), 전유진(여자 솔로)이다. 오늘(23일) 저녁 투표가 마감되는 가운데, 마지막까지 치열한 경쟁이 예상된다.2025 하반기 국내 '최고의 글로벌 아티스트'를 선정하는 TTA 결선 투표가 지난 19일 오전 10시부터 시작돼, 오늘(23일) 밤 11시 59분까지 진행된다.결선 후보자는 앞서 셀럽챔프 애플리케이션을 통해 이뤄진 예선 투표에서 각 부문 1위, 2위이다. 남자 배우 부문에선 김선호, 변우석, 여자 배우 부문에선 김유정, 김혜윤, 솔로 남자 가수 부문에선 김용빈, 박서진, 솔로 여자 가수 부문에선 김다현, 전유진, 베스트송 부문에선 박서진 '당신이야기', 장민호 '내 곁에 있어주'가 진출했다.23일 오후 1시 30분 기준 셀럽챔프에서 진행되고 있는 남자 배우 부문 1위는 김선호, 2위는 변우석이다. 김선호는 52.01%의 득표율을, 변우석은 47.99%의 득표율을 보이고 있다. 1위와 2위와의 차이가 근소한 가운데, 두 후보 중 마지막에 1위를 차지할 후보는 누가될지 이목이 쏠린다.여자 배우 부문에서는 1위 김혜윤, 2위 김유정이 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 김혜윤은 66.50%의 지지를, 김유정은 33.50%의 지지를 받고 있다. 현재는 김혜윤이 우세하다.베스트 송 부문에서는 박서진 '당신이야기'가 1위를 달리고 있다. 박서진 '당신이야기'는 83.66%의 높은 득표율을 보이고 있다. 2위는 장민호의 '내 곁에 있어주'의 득표율은 16.34%다.남자 솔로가수 부문에서는 김용빈이 78.58%의 높은 득표율로 1위를 차지하고 있다. 2위 박서진은 득표율 21.42%를 보이고 있다.여자 솔로가수 부문에서는 전유진이 81.57%의 높은 득표율로 1위를 달리고 있다. 2위는 김다현으로, 득표율 18.43%다. 현재까지는 전유진이 우세하다.텐아시아가 주관하는 '제14회 TTA'는 2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사다. K팝 및 K콘텐츠를 대표하는 아티스트들이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 제14회 TTA에서 경쟁하고 있다.셀럽챔프 애플리케이션을 통해 이뤄지는 결선 투표는 오늘(23일) 밤 11시 59분 종료된다. 1위 후보자들은 자리를 지킬 수 있을지, 순위가 뒤집어질지 마지막까지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr