가수 최예나 컴백 포스터 / 사진 = YH엔터테인먼트

가수 최예나가 미니 5집 'LOVE CATCHER'(러브 캐처)로 컴백한다. 이는 미니 4집 'Blooming Wings'(블루밍 윙스) 발매 이후 약 8개월 만이다.최예나는 23일 공식 SNS를 통해 커밍순 이미지를 게재했다. 공개된 사진에는 화염에 휩싸인 건물과 한 줌의 재로 변한 나무 위로 스케이트보드와 삽 등이 날아다니며 폭발적인 긴장감과 강렬한 분위기를 자아낸다.이날 오후 12시에는 새 앨범명 'LOVE CATCHER'와 함께 프로모션 스케줄러도 함께 공개됐다. 소속사가 공개한 프로모션 일정에 따르면 최예나는 24일 콘셉트 포토 공개를 시작으로 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 선보일 예정이다.한편, 최예나는 'SMILEY'(스마일리), 'SMARTPHONE'(스마트폰), 네모네모 등 키치하면서도 트렌디한 음악 스타일로 국내외 젠지팬들에게 사랑받아 왔다.최예나의 미니 5집 'LOVE CATCHER'는 3월 11일 공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr