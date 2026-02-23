사진제공=KBS

배우 김희정이 드라마 '붉은 진주'를 통해 불륜녀 이미지를 벗고 싶다고 말했다.23일 KBS 2TV 새 일일드라마 '붉은 진주' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박진희, 남상지, 최재성, 김희정, 김경보, 강다빈, 천희주, 김성근 감독이 참석했다.'붉은 진주'는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자 김단희(박진희 분), 백진주(남상지 분)가 아델가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.김희정은 박태호(최재성 분)의 아내이자 아델 갤러리 관장 오정란 역을 맡았다. 그는 작품을 선택한 이유에 대해 "악역을 오랜만에 제안받아 더 눈길이 갔다. 어떻게 보면 하나의 연기 변신이 될 수 있을 것 같아 선택했다"고 말했다.작품을 통해 어떤 수식어를 얻고 싶냐는 질문에는 "조강지첩이 아닌 조강지처라는 말을 들어보고 싶다"고 답했다. 김희정은 "다들 저보고 첩, 불륜녀 이미지가 강하다고 하더라. 그런데 이번에 '붉은 진주'에서는 본처 역할을 맡았다. 많은 관심 부탁드린다"라며 웃어 보였다.'붉은 진주'는 23일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr