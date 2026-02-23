텐아시아 DB

영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 18일 만에 500만 관객을 넘어섰다.22일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 전날까지 누적 관객 526만 명을 기록했다. 올해 개봉한 영화가 500만 관객을 넘은 건 처음이다.'스타 작가 김은희 남편' 장항준 감독이 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종이 강원 영월 유배지에서 촌장과 마을 사람들과 함께 마지막 시간을 보내는 과정을 그렸다. 촌장 역은 유해진이 맡았고, 단종 역은 박지훈이 활약했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr