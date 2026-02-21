사진 = TV조선 '금타는 금요일' 캡처

'금타는 금요일' 한일 데스매치는 승부도, 화합도 빛났다.지난 20일 방송된 TV CHOSUN '금타는 금요일' 설 특집 대기획 '한일 데스매치'가 2주간 이어진 치열한 승부에 마침표를 찍었다. 3라운드 파이널 데스매치까지 집중력을 잃지 않은 팀 코리아가 11 대 8 승리를 거두며 한일전의 자존심을 지켜냈다.먼저 진(眞) 김용빈과 일본의 32년 차 가수 우타고코로 리에의 1라운드 대결 결과가 공개됐다. 99 대 97, 단 2점 차 접전 끝에 김용빈이 승리를 거머쥐었다. 황금별을 먼저 선점했던 팀 재팬의 흐름을 끊어낸 순간이었다. 김용빈의 승리로 팀 코리아 역시 황금별을 추가하며 승부를 원점으로 돌렸다.1라운드 마지막 무대에는 팀 코리아의 필승 조합이 출격했다. '100점 사나이' 선(善) 손빈아와 '황금별 1등' 춘길의 듀엣이었다. 두 사람은 '미스터트롯 재팬' 3위 마사토를 상대로 이선희의 '아! 옛날이여'를 선곡, 쭉 뻗는 고음과 시원한 성량으로 스튜디오를 단숨에 장악했다. 팀 재팬 팀장 타카하시 요코도 "역시 트롯은 이렇게 불러야 한다"라며 감탄을 아끼지 않았다. 현장을 압도한 두 사람의 무대는 결국 100점 만점으로 이어졌다. 특히 춘길은 지난 한일전에서 마사토에게 1점 차로 패했던 아쉬움을 이번 무대로 되갚으며 설욕에 성공했다.그러나 2라운드 유닛 데스매치에서 흐름이 급격히 흔들렸다. 걸그룹 sis(시스)가 추혁진·선(善) 배아현·미(美) 오유진 유닛을 2점 차로 제압하며 반격의 신호탄을 쏘아 올렸다. 이어 '미스터트롯 재팬' TOP5 마사토·우시지마 류타 유닛이 최재명·남승민을 상대로 황금별 2개를 추가 확보하며 격차를 벌렸다. 2라운드에서 연이어 승점을 쓸어 담은 팀 재팬은 황금별 5개로 치고 나갔고, 팀 코리아는 황금별 2개에 머물며 위기에 놓였다.3라운드 파이널 데스매치에서는 '한 곡 대결'이 펼쳐졌다. 첫 승부는 김용빈 대 시마 유우키, 한일 '미스터트롯' 진(眞)들의 리턴 매치였다. 두 사람은 박용하의 '처음 그 날처럼' 일본어 리메이크 버전인 나카모리 아키나의 '처음 만났던 날처럼'을 나눠 부르며 각기 다른 색깔의 감성을 펼쳐 보였다. 같은 곡이지만 전혀 다른 해석이 이어지자, 심사에 참여한 각 팀 수장과 현장 관객들 역시 쉽게 선택하지 못하는 모습이었다. 결과는 296점 대 282점. 김용빈이 승리를 거두며 황금별 3개를 추가했다. 이 승리로 김용빈은 팀 재팬의 우세를 끊어내며 다시금 승부를 원점으로 돌렸다.이어진 대결에서는 춘길과 류타가 맞붙었다. 두 사람은 일본 가수 히라이 켄의 '눈을 감고'를 선곡, 섬세한 감정선과 안정적인 호흡으로 무대를 채웠다. 출연진들 사이에서는 "레전드 무대 나왔다", "우열을 가리기가 미안할 정도로 멋진 무대"라는 찬사가 이어졌다. 그러나 현장 관객들의 선택은 달랐다. 관객 점수는 120점 대 68점. 50점 이상 격차가 벌어지며 류타가 승리를 가져갔다. 이 한 판으로 팀 재팬은 다시 리드를 되찾았다.진(眞) 정서주와 리에, 양국을 대표하는 음색 강자들이 마주했다. 두 사람은 이마이 미키의 'PIECE OF MY WISH'를 선곡해 깊은 감성의 울림을 전했다. 무대를 지켜보던 미(美) 천록담이 눈시울을 붉힐 만큼 몰입도 높은 무대였다. 일본어 가사를 소화한 정서주는 298점을 기록하며 리에를 8점 차로 제압, 팀 코리아에 황금별 3개를 안겼다. 팀장 점수는 동점이었고, 승부는 관객 점수에서 갈렸다. 이로써 팀 코리아와 팀 재팬은 8 대 8 동점을 이루며 승부를 다시 원점으로 돌렸다.운명을 가를 마지막 대결은 손빈아와 '미스터트롯 재팬' 4위 카자미노사토 츠네히코의 맞대결이었다. 두 사람은 김경호의 '나를 슬프게 하는 사람들'을 선곡해 초고음 승부를 펼쳤다. 츠네히코는 마이크를 허리에 찬 채 폭발적인 성량으로 무대를 밀어붙였고, 손빈아는 흔들림 없는 고음과 거침없는 샤우팅으로 정면 응수했다. 팽팽한 긴장감 속에 공개된 최종 점수는 303 대 290. 손빈아가 승리를 거두며 황금별 3개를 팀에 안겼다. 마침내 팀 코리아는 11 대 8로 설 특집 '한일 데스매치' 최종 우승을 확정했다.이날 방송에서는 치열했던 승부와는 또 다른 결의 무대가 펼쳐졌다. 팀장 김연자와 다카하시 요코가 코사카 아키코의 '당신'을 함께 부르며 한일 화합의 의미를 전했다. 두 레전드의 목소리는 한 곡 안에서 자연스럽게 어우러지며 깊은 울림을 남겼다. 더불어 'K-엔카 여왕' 김연자가 준비한 스페셜 무대 'For You'가 공개됐다. 무대를 단숨에 휘어잡은 김연자의 열창이 설 특집의 마지막을 웅장하게 마무리했다.설 특집 대기획으로 마련된 '한일 데스매치'는 2주간 이어진 대결 끝에 팀 코리아의 승리로 막을 내렸다. 치열한 경쟁 속에서도 서로를 향한 존중과 응원이 이어지며, 단순한 승패를 넘어선 무대가 완성됐다.한편 1992년생인 김용빈은 TV조선 '미스터트롯3' 우승자로 상금 3억 원을 받았으며 세금을 제외한 실수령액은 약 2억 8680만 원으로 알려졌다. 상금 사용 계획에 대해 김용빈은 고모에게 일부를 전달하고 멤버들에게 선물을 주며 팬카페 '사랑빈'에 보답할 뜻을 밝혔다. 한편 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 매주 금요일 밤 10시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr