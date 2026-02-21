사진=텐아시아DB

'액션 장인' 류승완 감독이 영화 '휴민트'를 통해 이번엔 멜로 카드를 꺼내 들었다. 그것도 예상 밖의 수로 판을 흔들었다. 조인성을 한 발 물리고, 박정민을 중심에 세운 선택. 키스신은 한 번도 찍어본 적 없지만 그의 멜로는 달달하고 진했다. 주전공인 액션은 변함없이 스타일리시하고 타격감 넘쳤다. 류 감독은 동생인 배우 류승범과의 재회 가능성, 그리고 '베테랑3' 구상에 대해서도 귀띔했다.20일 서울 안국동의 한 카페에서 영화 '휴민트'의 류승완 감독을 만났다. '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다.류 감독은 이번 작품에서 비틀기를 선택했다. 멜로의 중심에 박정민을 세우고, 조인성을 전면에서 한 발 물러나게 했다. 그는 "반전의 의도가 있었다. 조인성이 멜로를 맡는 건 너무 예상 가능한 그림 아니겠나"라며 "최근 몇 년간 같이 작업하면서 점점 단단해지고 있다는 걸 느꼈다. 이제는 뺄셈의 연기를 할 수 있는 내공이 됐다고 생각했다"고 말했다. 이어 "조인성도 본인이 기둥이 아니라 뿌리라는 걸 인식하고 있었다. 그래서 다른 배우가 더 잘 보일 수 있었다"며 "박정민도 이렇게 멜로 서사에 대한 반응이 강하게 올 줄은 몰랐을 것"이라고 덧붙였다.박정민은 멜로뿐 아니라 액션을 통해서도 전작과 다른 얼굴을 보여줬다. 배우의 잠재력을 끌어내는 비결을 묻자 류 감독은 "배우들한테 쉴 새 없이 가스라이팅을 한다. '이걸 할 수 있는 건 세상에 너밖에 없다'고 한다"며 웃었다. "해내고 나면 배우들도 스스로 놀란다"고 했다.이번 작품은 유머를 덜어내고 긴장감으로 밀어붙였다. 이에 대해 그는 "재미라는 건 흥겨움만이 아니라 경외감, 긴장감을 통해서도 얻을 수 있다"며 "어떤 기운을 품은 배우의 상태를 어떻게 보여주느냐가 중요하다. 배우들에 대한 믿음이 있었기에 가능했다"고 설명했다.액션 장인으로 불리던 그에게 '멜로 장인'이란 수식어를 붙이자 류 감독은 "약간 그런 착각이 들 때가 있다"며 웃었다. 그러면서 "데뷔 이후 늘 절제해왔다"며 "한 번도 키스신을 찍은 적이 없다"고 말해 눈길을 끌었다. 또한 "조인성과도 '키스하는 장면은 어떻게 찍니?'라고 이야기한 적이 있다. 만약 그런 장면을 찍게 되는 날이 오면 '사람을 불러야 하나' 싶다. 저한테는 이 정도가 최대 멜로 수위"라며 웃음을 자아냈다.류 감독은 이번 영화에서 '이별'을 테마로 두고 작업했다고. 류 감독은 "박건(박정민 분)과 채선화(신세경 분)의 이야기 외에도 이별에 대해 많이 생각했다. 영화 '베를린'도 결국 이별 이야기였지만, 그때와 지금은 이별의 무게가 다르다"고 설명했다. 이어 "결국 모든 것에는 끝이 있고, 이별하기 마련이지 않나"라며 "사람이 떠나갈 때 어떻게 헤어져야 하는가, 무엇이 아름다운 이별이 될 수 있는가를 생각하게 된다"고 강조했다.류승완 감독은 동생인 배우 류승범과 '감독-배우 콤비'로 여러 작품을 함께하기도 했다. '죽거나 혹은 나쁘거나'(2000), '아라한 장풍대작전'(2004), '부당거래'(2010), '베를린'(2013) 등이 형제의 협업 작품이다. 류승범이 가진 날 것의 에너지와 류승완 감독 작품의 장르적 쾌감이 만나 시너지를 이뤄낸다. 많은 영화팬들이 형제가 재회한 작품이 나오기를 기다리는 이유다.류 감독은 "요새 승범이와 그런 얘기를 자주 했다"며 "한동안 연기를 안 하고 떠나 있기도 했고, 제가 같이하자고도 했는데 본인이 할 의향이 없었다"고 말했다. 이어 "지금 승범이가 연기하는 목적은, 본인이 하고 싶어서라기보다 딸 때문"이라며 "아이가 크면서 '아빠는 뭐 하는 사람인데 집에만 있나' 그럴 수 있으니까. 무직으로 보이면 안 되겠다 싶어서 하는 거다"고 전했다. 그러면서 "제 카메라 앞에 데려오고 싶긴 하다. 승범이도 '형, 이제는 슬슬 할 때가 된 것 같아'라고 한다"고 귀띔했다.류 감독은 차기작 '베테랑3' 준비도 한창이다. 그는 "'베테랑3'는 각본을 수정 중"이라며 "2편이 저를 위한 시리즈였다면, 3편은 다시 관객들이 즐겼던 톤앤매너로 돌아가보려 한다"고 밝혔다. 배우 황정민과의 일정도 조율 중이다.30여년간 영화계에 몸담아온 류승완 감독. '페르소나이자 절친'이기도 한 조인성과 만나면 한국 영화계의 미래를 두고 이야기한다고. 류 감독은 "후배들을 어떻게 잘 만들어낼까, 우리가 놀던 놀이터를 어떻게 잘 물려줄까 고민한다"며 "극장을 다시 관객들의 놀이터로도 돌려주고 싶다"고 바랐다.현재 한국 영화계를 두고도 첨언했다. 류 감독은 "시대의 흐름이 바뀌는 걸 어쩌겠나. 그걸 가지고 잘 되네, 못 되네 탓할 수만은 없는 것 같다"며 극장을 목욕탕에 비유했다. 그는 "코로나 이후 서울 시내 대중목욕탕 절반 이상이 사라졌다고 하더라. 집에서 샤워하면 되는데 왜 목욕탕 가냐고 할 수도 있다. 하지만 목욕탕에서 때 밀고 바나나우유 먹던 기억이 있는 사람도 있지 않나. 목욕탕에 가게 하려면 찜질방이라든가 맥반석 계란처럼 더 좋은 무언가가 있어야 한다". 영화도 마찬가지인 것 같다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr