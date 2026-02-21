사진=텐아시아DB

'방과후 태리쌤'에 출연한 최현욱이 아이들에게도 혼난 일화를 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.20일 tvN 새 예능 '방과후 태리쌤' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 제작발표회에는 박지예 PD, 황슬우 PD, 김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 참석했다.'방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담아낸 리얼리티 예능이다. 김태리가 연극반 선생님을 맡고, 최현욱과 강남이 보조 선생님으로 나선다. 코드 쿤스트는 연극 무대의 음악 감독으로 참여한다.프로그램 촬영 중 위기가 있었냐는 물음에 코드 쿤스트는 "나는 항상 위기라고 생각하지 않는 성격이다. 그렇게 할 수 있었던 이유를 돌이켜보니, 태리 쌤과 현욱이가 이 프로그램의 메인이라고 느꼈기 때문이 아니었나 싶다. 만약 반대로 '코쿤 쌤'이 메인이었다면, 내가 지금과 같은 마음으로 그렇게 너그럽게 바라볼 수 있었을까 싶었다. 생각해보면 또 다른 이야기일 것 같다. 아무래도 믿는 구석이 있어서 조금 더 여유 있게 대처할 수 있었던 것 같다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.황슬우 PD는 "예상치 못하게 네 분이 함께 지내게 됐다. 같이 자고 먹고 한 집에서 생활하다 보니, 자연스럽게 나오는 케미가 정말 많았던 것 같다"고 미소 지었다. 이어 "수업이나 연극적인 측면에서도 현욱 씨가 아이들한테 혼이 난 적도 있었다. 그런 순간들이 어쩌면 위기였다면 위기였을 것 같다. 그런데 그런 다채로운 케미와 매력들이 굉장히 재미있었다"고 설명했다.최현욱은 "아이들이 정말 똑똑하다고 느꼈다. 내가 선생님인 만큼 시범을 보여줘야 했다. 나도 나름 굉장히 열심히 노력해서 보여줬다고 생각했는데, 어떤 친구가 옆에 와서 나를 되게 혼내더라"라고 회상했다.'방과후 태리쌤'은 22일 오후 7시 40분 tvN에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr