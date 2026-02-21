사진=텐아시아DB

류승완 감독이 동생 류승범의 근황을 전하며 류승범과의 작품 협업 가능성에 대해 털어놨다.20일 서울 안국동의 한 카페에서 영화 '휴민트'의 류승완 감독을 만났다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. 액션 장르의 대표 주자로 불려온 류 감독은 이번 작품에서도 강도 높은 액션과 함께 인물들의 감정선을 세밀하게 그려냈다.류 감독은 동생인 배우 류승범과의 호흡을 언제쯤 다시 볼 수 있겠느냐는 질문에 웃으며 입을 열었다. 그는 "요새 승범이와 그런 얘기를 자주 했다"며 "한동안 연기를 안 하고 떠나 있기도 했고, 제가 같이 하자고도 했는데 본인이 할 의향이 없었다"고 말했다.류승범은 2020년 10세 연하 슬로바키아 화가와 결혼했으며, 딸을 얻었다. 류 감독은 "지금 승범이가 연기하는 목적은, 본인이 하고 싶어서라기보다 딸 때문"이라며 "아이가 크면서 '아빠는 뭐 하는 사람인데 집에만 있나' 그럴 수 있으니까. 무직으로 보이면 안 되겠다 싶어서 하는 거다"고 전했다.동생의 슬로바키아 생활도 귀띔했다. 류 감독은 "슬로바키아 집에 갔더니 정말 최소한의 삶을 살고 있더라. 그런데 너무 행복해 보였다"며 "아침에 눈 뜨면 마당 쓸고, 거리 쓸고, 딸과 산책 다닌다. 자기는 그 행복을 깨뜨리기 싫다고 하더라. 연기할 때도 그 순간만 연기에 집중하고, 나머지는 가족들과 있는다"고 말했다.그러면서도 감독으로서 '배우 류승범'에 대한 욕심을 내비쳤다. 류 감독은 "저는 제 카메라 앞에 데려오고 싶긴 하다. 승범이도 '형, 이제는 슬슬 할 때가 된 것 같아'라고 한다"고 전했다.차기작으로 준비 중인 '베테랑3' 합류 가능성에 대해서는 선을 그었다. 류 감독은 "'베테랑3'는 아니다. 얘는 몸이 힘든 건 싫다더라"며 웃었다. 그러면서 "제가 '너는 나하고 하면 그렇게 싫어하면서, 왜 '무빙' 같은 다른 작품에서는 날아다니냐'고 했더니, '그건 만화잖아'라고 하더라"면서 웃음을 터트렸다. 이어 "걔가 저한테 눈이 좀 높다. 요구하는 게 높다"고 덧붙였다.'베테랑3'의 현재 작업 상황도 전했다. 류 감독은 "'베테랑3'는 지금 준비 중이다. 각본을 수정하고 있다"며 "원래는 (이번 작품) 끝나고 바로 들어가려고 했는데, 예전에는 그게 됐는데 이제는 체력이 안 된다"고 털어놨다. 출연 배우인 황정민 역시 다른 작품 촬영 막바지에 있어 일정 조율이 필요한 상황이다.류 감독은 "'베테랑' 2편이 1편에 대한 저의 부채감을 정리해보는, 저를 위한 시리즈였다면, 3편은 다시 관객들이 즐겼던 톤앤매너로 돌아가보려고 한다"고 귀띔했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr