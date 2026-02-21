사진 = 박탐희 인스타그램

배우 박탐희의 고급스러운 미모가 눈길을 끈다.최근 박탐희는 자신의 인스타그램에 "봄날같아서 시간이 너무 빠른 것 같아서 또 또… 생각이 많아지는 그래서 예쁜 곳에 앉아 봅니다"라며 "옷도 곧 가벼워지겠죠? ^^ 몸도 가벼워 컨디션이 참 좋습니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박탐희는 젤라또 가게로 보이는 공간의 창가 벤치에 앉아 포즈를 취했다. 박탐희는 베이지 톤의 재킷과 데님 팬츠를 매치하고, 목에는 패턴 스카프를 둘러 포인트를 더했다. 벤치 옆에는 브라운 컬러의 가방이 함께 놓였고 다른 사진에서는 어깨에 멘 모습도 담겼다. 시선을 옆으로 두고 미소 짓거나 눈을 감은 채 편안한 표정을 짓는 컷도 함께 공개됐다.이를 본 팬들은 "봄처럼 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "빛나는 피부랑 화사한착장 봄이오는게 확느껴져요", "어쩜 이렇게 분위기도 아름다우신지" 등의 댓글을 달았다.앞서 박탐희는 스테로이드 부작용을 알린 바 있다. 박탐희는 자신의 인스타그램에 "목에 온 염증으로 스테로이드를 거의 한 달 먹었었는데 몸이 엄청 부으면서 임신 막달에나 경험했던 변비까지 그리고 몸무게 앞자리가 바뀌길래 단순히 내가 나이 들어서 체질이 바뀌었나 했는데 그게 아니었다"고 전했다.한편 박탐희는 과거 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'에 출연해 "2017년 건강검진에서 암 진단을 받았다"며 "초기 암으로 개복 수술을 받았으나 전이가 발견돼 큰 수술과 항암치료를 받았다"고 밝힌 바 있다. 이어 박탐희는 "항암 후 6개월마다 검사를 받고 5년이 지나면 1년마다 검사를 한다"며 "지난 4월 검사에서도 이상은 없었고 하루하루를 소중히 살고 있다"고 말하며 미소를 지었다. 박탐희는 2008년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr