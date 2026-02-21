이미지 크게보기 사진 = MBN '전현무계획3'

가수 박서진이 무명 시절보다 200배나 뛴 행사비와 성형 수술에 들인 비용을 솔직하게 고백했다.20일 방송된 MBN '전현무계획3'에서 박서진은 전현무, 곽튜브와 함께 포천 먹트립을 떠났다.이날 박서진은 트로트계 '퍼포먼스 제왕'다운 솔직한 입담으로 모두를 놀라게 했다.가장 화제ㅐ가 된 것은 단연 행사비였다. 박서진은 "행사비가 무명 시절에 비해 200배 정도 올랐다"며 "많을 때는 하루에 대여섯 개씩 소화한다. 강원도에서 김천까지 이동하기 위해 헬기를 탄 적도 있다"고 밝혀 입을 떡 벌어지게 했다.성공 뒤에는 과감한 투자도 있었다. 박서진은 "성형 수술비로만 1억 원 이상 들었다. 눈 성형만 3번 했고 코 성형 비용만 4~5백만 원이 든다"고 밝혀 놀라움을 안겼다."과거 사진이 LED 화면에 크게 나온 적이 있는데, 너무 다른 사람이라 안 했다고 하면 거짓말이겠더라"며 쿨하게 성형 사실을 인정했다.행사비에 대해서 "무명 때는 10~20만 정도 차비만 받고 노래를 불렀다. 지금은 200배 되는 것 같다"며 약 4천만 원 정도 된다고 밝혔다.그는 "부모님을 위해 삼천포에 집 한 채를 지어드리고, 배도 사드렸다. 아버지가 배를 임대해서 타고 다니셨는데, 자신의 배를 갖는 게 소원이라고 하셔서 배를 사드렸다"고 말했다. "배는 중고로 싸게 샀다"라며 배는 중형차 한 대 값이라고.한편, 박서진은 '살림남' 방송을 통해 부모님을 위한 집을 지었다며 3층 주택을 공개해 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr