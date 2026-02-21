사진 = 고원희 인스타그램

배우 고원희의 우아한 한복 자태가 돋보이는 미모가 시선을 모은다.최근 고원희는 자신의 인스타그램에 "새해 복 많이 받으세요"라는 멘트와 한복 입은 사진을 게시했다.사진 속 고원희는 블랙 배경 앞에서 연분홍빛 한복을 곱게 차려입고 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 한 손에는 연한 색감의 꽃다발을 든 채 맑은 분위기를 더했고 손가락에는 초록빛 반지가 포인트로 보인다. 또 다른 사진에서는 상반신 클로즈업 구도에서 꽃다발을 들어 올린 포즈로 또렷한 이목구비와 깔끔한 메이크업이 강조됐다.옆모습이 담긴 컷에서는 올려 묶은 머리와 장식이 어우러져 단정한 실루엣이 돋보이며, 앉아 촬영한 사진에서는 풍성하게 퍼지는 치마 라인이 한복의 우아한 무드를 살렸다.이를 본 팬들은 "사극 여주인공감이당" "너무예쁘다진짜너무너무예쁘다" "정말 아름다워" "참합니다" "제 마음속의 최고의 여배우예요" "여신원희씨" 등의 댓글을 달았다.한편 고원희는 1994년생으로 결혼 2년 만에 파경을 맞은 바 있다. 앞서 고원희 소속사 측은 "고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했다"고 알렸다. 이어 "결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했음을 알려드린다"며 "상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다"고 전했다. 고원희는 TV조선 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'에서 쇼호스트 송예나 역을 맡아 적재적소 극의 재미는 물론 긴장감을 불어넣으며 존재감을 발휘했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr