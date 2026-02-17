사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30이 영수와 영자가 무려 1시간이나 대화를 나눴다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_무려 한 시간동안 얘기하고 선택을 안 했다고?! 둘은 과연 무슨 대화를 했을까?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 30기 영수는 호감이 있는 영자를 불러 이야기를 나눴다. 영수는 영자에게 "어쨌든 이야기를 좀 해보고 싶었다"며 "첫 인상을 영자님으로 뽑기도 했다"고 마음을 드러냈다. 영수는 "남자가 선택하면 어떻게 되는 거냐"며 "여자분이 그거를 수락하면 같이 밥 먹으러 가는 거냐"고 했다.이에 영자는 '나는솔로' 데이트 시스템에 대해 설명했다. 영수는 "그렇게 저는 여러 명이서 이야기 하면 뭔가 제 진심을 잘 못 전달할 것 같아 같다"고 했다. 이어 "영자님은 제 소개를 들었을 때 뭐 걸린다거나 그런 부분은 없었냐"고 물었다.영자는 "저는 일단 뭐든지 조건이 딱히 중요한 게 없었딘 해가지고 막 진짜 이건 아니디가 이런 거가 크게 없다"고 했다. 영수는 "그냥 이 사람한테 끌리면 좋은 그런거냐"고 했다. 이에 영자는 느낌이 조건 보다 중요하다고 했다. 그러면서 느낌이 오지 않으면 시작도 안 한다고 했다.이후로도 영자와 영수는 사소한 이야기를 많이 나눴다. 키에 대한 이야기, 초콜렛에 대한 이야기, 가을 단풍 이야기, 생일과 나이 이야기 등을 나눴다. 이과정에서 서로 편하게 장난을 칠 정도로 가까워진 모습을 보이기도 했다. 영수는 적극적으로 영자에게 궁금한 게 있으면 물어보라며 또 산책하자고 부른다고 하면서 다가갔다. 그렇게 두 사람이 대화를 나누다 보니 1시간이 훌쩍 지났다. 호감이 서로 생긴 듯한 두 사람 모습에 모두 첫 데이트는 두 사람이 성사 될 것이라 믿었지만 자기소개 후 첫 데이트 선택에서 영수는 '0표'를 받아 충격을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr