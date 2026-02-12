이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

개그맨 최양락이 팽현숙과 과거 운영했던 한옥 카페가 불륜의 성지였다고 털어놨다.지난 11일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 조관우와 김성수가 게스트로 출연해 최양락-팽현숙 부부와 이야기를 나눴다.최양락은 한옥을 지어 카페를 운영했다며 "하루 종일 조관우의 '꽃밭에서', '늪'을 틀었다"고 말했다. 이어 뜻밖의 고백을 꺼냈다. "알고 보니 우리 카페가 불륜의 성지였다. 불륜 커플들이 조관우 노래에 그렇게 환장하더라"고 밝혀 현장을 폭소케 했다.이어 그는 "정상적인 부부들은 입구에서 '어머, 최양락 씨 팽현숙 씨!' 하고 반가워한다. 그런데 불륜 커플들은 절대 아는 척을 안 하고 구석으로 가서 자기들끼리만 있다"고 설명했다.심지어 배려(?)도 했다며 최양락은 "커튼은 없었는데, 하도 불륜 커플이 애용하니까 테이블 사이사이에 화초를 놔서 잘 안 보이게 해줬다"고 말해 웃음을 안겼다.최양락은 "근데 한 용기 있는 불륜 커플이 팽현숙 씨한테 '화초가 왜 이렇게 많냐'고 물어보더라. 그걸 듣고 팽현숙 씨가 '우리 집(카페)이 불륜이 많다'고 답했다. 그러니 그 불륜 커플이 얼굴이 빨개져서 그렇게 당황하더라"고 이야기해 웃음을 자아냈다.최양락과 팽현숙은 과거 경기도 양수리 일대에서 한옥 카페를 운영한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr