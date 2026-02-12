이미지 크게보기 사진 = 홍현희 SNS

개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 제기된 보정 의혹에 직접 입을 열었다.홍현희는 11일 자신의 SNS에 "일상 속 루틴 잡기"라는 글과 함께 다이어트 전후 비교 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 체중 감량 전 모습과 49kg 진입 후 늘씬해진 수영복 자태가 담겼다. 특히 몰라보게 슬림해진 허리선과 어깨 라인이 눈길을 끌었다.사진이 공개된 후 한 네티즌은 "보정이 심하다. 팔뚝 굵기가 위아래가 다르지 않냐"며 의혹을 제기했다. 이에 홍현희는 해당 댓글에 "안 했는데 어쩌죠♥"고 직접 답글을 남기며 의혹을 부인했다.앞서 홍현희는 유튜브 채널을 통해 60kg대에서 49kg까지 약 10kg을 감량했다고 밝히며 "20년 만에 앞자리 4를 봤다"고 전한 바 있다.비만 치료제 위고비, 마운자로 의혹에 대해서도 그는 "맞았으면 맞았다고 했을 것이다. 그런 이야기를 들으면 뚜껑이 열린다"라며 혈당 관리와 식단, 16시간 공복 유지를 병행한 결과라고 설명했다.한편 홍현희는 지난 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr