아묻따밴드가 밴드로서의 목표를 밝혔다.아묻따밴드는 12일 서울 종로구 SA홀에서 데뷔 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 멤버들은 각자 목표를 밝혔다. 김준현은 "락 페스티벌 무대에 서고 싶다. '펜타포트'나 '지산 록 페스티벌' 같은 곳에 출연하고 싶다. 우리가 페이가 세지 않다. 겁먹지 마시고 연락 달라. 얼추 차비만 주시면 알아서 나눠 갖겠다"고 말해 웃음을 안겼다. 그는 "무대 서는 것 자체가 신나고 좋다"며 "사비를 들여서라도 해외 콘서트를 하고 싶다"고 했다.조영수는 "처음 생각했던 스케일보다 점점 커지고 있고, 스스로 기대감도 많이 커졌다. 조심스럽게 음원 차트 100위 안에 들면 내가 프로듀싱 하는 가수가 1위 하는 것보다 훨씬 더 기분이 좋을 것"이라고 말했다.아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원·보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)으로 구성된 밴드다. 지난달 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 신년 기획 2026 배우 특집에서 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐었다.'알고 있잖아'는 스타디움 팝(Stadium Pop)과 록 장르가 어우러진 사랑의 세레나데로, 숨이 차도록 달려가서라도 사랑을 전하고 싶은 마음과 끝을 알 수 없어도 멈추지 않는 진심을 담아낸 곡이다. 작곡가 조영수가 곡 작업을 맡았으며, 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여했다. 차태현의 깨끗한 보컬을 중심으로 멤버 전원이 한 소절씩 목소리를 더했다.아묻따밴드의 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 오는 13일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr