아묻따밴드가 객원 보컬로 전문 가수를 섭외하지 않은 이유를 밝혔다.아묻따밴드는 12일 서울 종로구 SA홀에서 데뷔 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원·보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)으로 구성된 밴드다. 지난달 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 신년 기획 2026 배우 특집에서 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐었다.객원 보컬로 함께한 차태현은 "비밀병기가 한 분 있다"고 운을 띄웠다. 이에 홍경민은 "아직 싱글에 참여하진 않았다. 복싱 잘하는 애다"라고 장혁을 다음 객원 보컬로 예고했다.야다 시절 보컬로 활동했던 전인혁. 보컬 포지션에 욕심이 날 법도 하지만, 전혀 아쉬움이 없다고. 그는 "우리는 모두가 연주하고 노래하는, 모두가 주인공인 밴드다. 차태현의 보컬 실력도 너무 좋다. 차태현의 보컬에는 소년 감성이 있다. 거침없이 달려가는 소년의 감성을 우리 멤버들로는 표현하기 어려웠다. 차태현이 적격이라 함께하게 됐다"고 설명했다.홍경민은 "너무 출중한 보컬이 들어오면 다른 멤버들이 밀린다. 지금 적절하게 직장인 밴드의 느낌이 난다. 만약 차태현이 바빠서 다음 싱글을 같이 못하더라도 전문 가수보다는 노래를 좋아하는 누군가가 함께한다면 좋겠다. 꼭 배우가 아니어도 좋다. 그렇게 하는 편이 의미 있을 것 같다"고 말했다.김준현은 "사실 보컬을 구하기 어려웠다. 가수가 하면 우리 색깔이 없어질 것 같고, 직장인 밴드 느낌이 안 날 것 같았다. 보컬은 일단 계속 지인 찬스를 쓰는 걸로 하겠다. 첫 번째 지인 찬스가 차태현이다. 다음 객원 보컬로 문세윤이 기다리고 있다. 무조건 지인 찬스다. '너 해볼래?'가 아니라 '다음은 너야' 지명한다"고 해 웃음을 자아냈다. 홍경민은 "기사를 보신 분들 '8월에 (보컬) 자리 있나요?' 식으로 연락을 달라"고 덧붙였다.'알고 있잖아'는 스타디움 팝(Stadium Pop)과 록 장르가 어우러진 사랑의 세레나데로, 숨이 차도록 달려가서라도 사랑을 전하고 싶은 마음과 끝을 알 수 없어도 멈추지 않는 진심을 담아낸 곡이다. 작곡가 조영수가 곡 작업을 맡았으며, 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여했다. 차태현의 깨끗한 보컬을 중심으로 멤버 전원이 한 소절씩 목소리를 더했다.아묻따밴드의 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 오는 13일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr