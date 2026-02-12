사진=김소향·이지혜 각 SNS

'안나 카레니나' 연출가가 주인공으로 열연할 김소향과 이지혜를 칭찬했다.12일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 뮤지컬 '안나 카레니나'의 연출가 알리나 체비크 인터뷰가 진행됐다.이날 체비크는 옥주현을 비롯한 김소향과 이지혜의 역량에 대해 "모든 배우들이 훌륭하다"고 평가했다. 체비크는 "주인공 안나 역으로 캐스팅 된 세 명의 배우 전부 마음에 든다"며 "이들은 전부 안나를 각각 다르게 표현하고 있다. 또 세 명의 남자 배우들과 만났을 때의 케미 역시 다르다. 그래서 더욱 마음에 든다"고 전했다. 그러면서 "어떻게 다른지는 공연장에 오셔서 확인해 달라"고 덧붙였다."세 사람 외 다른 배우들 중 유독 인상적이었던 인물이 있었냐"라는 질문에 대해서는 "답하기 곤란하다"고 조심스러운 모습을 보였다. 그는 "열 명의 아이들이 있으면 누구를 가장 사랑하냐는 느낌"이라며 '안나 카레니나'에 참여하는 모든 배우들을 향한 애정을 보였다.앞서 '안나 카레니나'는 타이틀롤인 안나 역에 옥주현과 이지혜, 김소향 3인을 트리플 캐스팅했으나, 옥주현이 23회 공연에 오른다는 사실이 알려지며 '캐스팅 독식 논란'에 휩싸였다. 이지혜와 김소향의 출연 횟수는 각각 8회와 7회였다.이에 '안나 카레니나' 제작사 측은 논란 다음날 "캐스팅과 회차는 제작사와 오리지널 크리에이터(창작자)들의 고유 권한"이라며 "라이선서와의 협의, 총 공연회차 축소, 배우들의 일정 등 변수들이 많아서 어렵게 정리된 스케줄"이라고 설명했다.한편 '안나 카레니나'는 톨스토이의 동명 소설을 원작으로 한다. 19세기 후반 러시아 귀족 사회를 배경으로 사랑과 결혼·가족 문제를 깊이 있게 다룬다. 오는 20일 개막해 3월 29일까지 세종문화회관 대극장에서 펼쳐진다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr