사진=텐아시아DB

사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니의 멤버 온유가 컴백 기념 팝업 스토어를 연다.온유는 다음 달 8일부터 15일까지 서울 성동구 영화104에서 팝업 스토어 'ONEW 5TH EP 'TOUGH LOVE' POP-UP STORE'를 운영한다.미니 5집 'TOUGH LOVE'(터프 러브) 발매를 기념해 진행되는 이번 팝업에는 앨범의 무드를 느낄 수 있는 비주얼 오브제들을 공간 곳곳에 배치한다. 또 포토존, 메시지존, 이벤트존 등 팬들이 다채로운 경험을 할 수 있도록 여러 체험 공간을 마련할 예정이다.이와 함께 미니 5집 'TOUGH LOVE'의 예약 판매도 지난 11일 각종 음반 사이트를 통해 시작됐다. 'TOUGH LOVE'는 'BOOK' 버전, 'NOTE' 버전, 'POCKET BOOK' 버전, 'TOWEL BOOK' 버전 등 총 4종으로 이루어져 있다.한편 온유의 미니 5집 'TOUGH LOVE'는 다음 달 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 'TOUGH LOVE'는 온유의 감각적인 음악적 색채를 녹여낸 앨범으로, 우리가 마주하는 세상 속 다양한 사랑의 단면을 엮어냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr