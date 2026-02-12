암매장 시신, 알고보니 16년 전 실종녀였다…"전화 후 연락 끊겨" 건물 시멘트서 발견 ('용형4')

사진제공=티캐스트

'용감한 형사들4'에서 충격적인 살인사건의 진실을 파헤친다.오는 13일 방송되는 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들4’ 71회에는 김진우, 진성현 형사와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사일지를 공개한다. 이이경이 잠정 하차 속 배우 김태훈이 게스트로 함께한다.이날 방송은 건물 누수공사를 위해 배관을 확인하던 작업자들이 시멘트를 제거하던 중 시신 일부를 발견하면서 시작된다. 출동한 형사들은 현장에서 여행 가방 속에 담긴 여성의 시신을 확인한다. 시신은 비닐로 여러 겹 감싸진 채 시멘트 속에 묻혀 있었고, 외부와 완전히 차단된 상태였다.피해자는 16년 전 가족과 연락이 끊긴 뒤 13년 전 실종 신고가 접수됐던 인물로 드러났다. 당시 “집을 정리하고 어머니 집으로 들어가겠다”고 말한 뒤 연락이 끊겼던 상황이었다. 장기 미제 실종 사건이 시신 발견으로 다시 수면 위로 떠오르면서, 형사들은 유력 용의자를 빠르게 특정하고 사건의 실체를 좇는다. 피해자를 살해 후 시멘트 속에 은폐한 범인의 정체는 방송을 통해 공개된다.이어 KCSI가 한 지역 이용원에서 접수된 화재 신고로부터 출발한 사건을 다룬다. 잠긴 문을 강제로 열고 진입한 내부는 연기로 가득했고, 내실에서 60대 여성의 시신이 발견됐다. 피해자는 목이 졸린 흔적이 있었고, 입에서 예상치 못한 것들이 나와 충격을 더했다. 범인은 현장에 설치된 CCTV 본체를 통째로 가져간 것으로 파악됐다. 이에 안정환은 “작정하고 증거를 없앴다”고 분노한다.형사들은 건물 외부 CCTV를 통해 화재 직후 담벼락을 넘어 도주한 용의자들의 인상착의를 확보한다. 그런데 용의자로 보이는 인물이 노년의 여성과 젊은 남성으로 추정되면서 수사는 예상 밖의 방향으로 흐른다. 형사들은 인근 CCTV를 토대로 행적을 추적해 여성을 찾아내지만, 그는 불안한 기색 속에 침묵으로 일관한다. 과연 이 여성과 젊은 남성은 어떤 관계였던 것일지, 범행의 전말과 형사들의 집요한 추적 과정은 ‘용감한 형사들4’를 통해 확인할 수 있다.‘용감한 형사들4’는 매주 금요일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr